L'alliance RBC iShares lance la série FNB de trois fonds axés sur une stratégie de placements alternatifs

Le Fonds bonifié nord-américain de valeur RBC - série FNB, le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC - série FNB et le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC - série FNB permettent aux investisseurs d'accéder à des stratégies de placements alternatifs gérées par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

TORONTO, le 9 juin 2026 /CNW/ - L'alliance RBC iShares a annoncé aujourd'hui le lancement des séries FNB de trois fonds RBC (« séries FNB »), élargissant ainsi la gamme de solutions de placements alternatifs offertes aux investisseurs et aux conseillers canadiens. Les nouvelles séries FNB sont gérées par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et leur négociation devrait démarrer aujourd'hui à la Bourse Cboe Canada.

Fonds Symbole

boursier

Symbole Frais de

gestion Fonds bonifié nord-américain de valeur RBC - série FNB RNVL 1,00 % Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC - série FNB RCDL 0,65 % Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC - série FNB RUDL 0,65 %

Gamme élargie de solutions de placements alternatifs

Les nouvelles séries FNB étoffent la gamme de solutions de placements alternatifs offertes par RBC GMA Inc. Comme chaque série FNB vise à augmenter le potentiel de rendement en utilisant un effet de levier pouvant atteindre 25 % de la valeur liquidative de chaque fonds, les séries FNB offrent aux investisseurs à moyen et à long terme un accès pratique et économique à des solutions comportant un effet de levier et offrant une liquidité quotidienne.

« Les investisseurs et les conseillers canadiens sont toujours à l'affût de nouvelles solutions pour surmonter les défis que présente l'élaboration de portefeuille en période de forte volatilité des marchés, a déclaré Stephen Hoffman, premier directeur général, Fonds négociés en bourse, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Ils sont de plus en plus attirés par les placements alternatifs en raison des avantages uniques que ces placements peuvent apporter à leurs portefeuilles. En lançant la série FNB des fonds bonifiés RBC, nous étoffons notre gamme de solutions de placements alternatifs pour mettre des stratégies de placement complexes à la portée des Canadiens qui préfèrent investir dans des FNB. »

Fonds valorisé d'actions nord-américaines RBC - série FNB - Le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des sociétés canadiennes ou américaines sous-évaluées offrant un potentiel de croissance à long terme. Le fonds investit principalement dans des parts de série FNB du Fonds nord-américain de valeur RBC, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars1. Le fonds utilise également un levier correspondant à environ 25 % de sa valeur liquidative pour accroître les rendements.

Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC - FNB Série - Le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille d'actions canadiennes de qualité supérieure qui vise à procurer un revenu de dividendes régulier et présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des parts du Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 400 millions de dollars2. Le fonds utilise également un levier correspondant à environ 25 % de sa valeur liquidative pour accroître les rendements.

Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC - FNB Série - Le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille d'actions américaines de qualité supérieure qui vise à procurer un revenu de dividendes régulier et présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des parts du Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 900 millions de dollars3. Le fonds utilise également un levier correspondant à environ 25 % de sa valeur liquidative pour accroître les rendements.

L'alliance RBC iShares vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement en mettant à leur disposition des moyens d'élaborer des portefeuilles efficaces et de prendre leur avenir financier en main. Elle s'engage à offrir une expérience FNB vraiment unique et à générer des résultats positifs pour ses clients.

Pour en savoir plus sur les fonds bonifiés RBC, veuillez consulter le site https://www.rbcgam.com/fr/ca/products/alternative-investments/rbc-enhanced-funds.

La gamme de l'alliance RBC iShares comprend les FNB RBC et les séries FNB des fonds RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., et les FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. La série FNB est une catégorie de titres offerte par un fonds commun de placement conventionnel, mais contrairement à la série classique de fonds communs de placement, elle s'achète et se vend au cours en vigueur à la bourse, comme un FNB. Les commissions de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des fonds RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 810 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock a pour mandat d'assurer le bien-être financier du plus grand nombre. À titre de fiduciaire des investisseurs et de fournisseur de technologies financières de premier plan, nous aidons des millions de personnes à accumuler de l'épargne qui leur servira tout au long de leur vie en facilitant les placements et en réduisant les coûts. Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/corporate.

À propos des FNB iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 1 700 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 5,5 billions de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2026, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

_________________ 1 Au 31 mai 2026 2 Au 4 juin 2026. 3 Au 31 mai 2026

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.