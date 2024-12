RBC Placements en Direct est la seule société de courtage détenue par une banque au Canada à offrir aux investisseurs autonomes la possibilité d'effectuer des opérations internationales en ligne sur la Bourse de Londres, la Bourse de Hong Kong , la Bourse de Francfort et Euronext Paris.

Tous les clients RBC Placements en Direct peuvent maintenant détenir des actifs et régler des opérations dans les devises suivantes : GBP, HKD, EUR, JPY, CHF, SGD, AUD et NZD.

Les deux plateformes de placement en ligne de RBC (RBC Placements en Direct et RBC Investi-Clic) ont également une offre très intéressante pour les nouveaux clients : jusqu'à 500 000 points Avion (valeur de voyage pouvant atteindre 10 000 $)1 (des conditions s'appliquent).

TORONTO, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Souhaitant donner accès aux marchés du monde entier, RBC Placements en Direct permet désormais à tous ses investisseurs d'effectuer des opérations internationales en ligne en plusieurs devises. Elle devient ainsi la seule société de courtage en ligne appartenant à une banque au Canada à offrir ce service.

RBC permet désormais aux investisseurs de négocier en ligne en plusieurs devises dans le monde ! (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Les clients de RBC Placements en Direct peuvent maintenant effectuer des opérations en ligne sur la Bourse de Londres, la Bourse de Hong Kong, la Bourse de Francfort et Euronext Paris. Ils peuvent aussi détenir des actifs et régler des opérations en huit devises, dont la livre sterling (GBP), le dollar de Hong Kong (HKD) et l'euro (EUR), en plus de pouvoir négocier en ligne sur les marchés américains et d'utiliser le dollar américain. De plus, les clients peuvent effectuer des opérations par téléphone sur plusieurs marchés internationaux.

Avantages additionnels :

Les clients titulaires d'un Compte Épargne en livres sterling RBC, d'un Compte Épargne en dollars de Hong Kong RBC ou d'un Compte Épargne en euros RBC peuvent transférer instantanément des fonds de la même devise entre leur compte RBC et leur compte RBC Placements en Direct, et ce, au cours d'un jour ouvrable ordinaire.

Ces fonds peuvent alors aussitôt servir à effectuer des opérations internationales en ligne à partir du compte RBC Placements en Direct - comme il n'y a pas de télévirement, il n'y a pas d'attente.

Les clients qui ont des fonds en GBP, en HKD, en EUR, en JPY, en CHF, en SGD, en AUD ou en NZD dans leur compte RBC Placements en Direct peuvent effectuer des opérations dans la même devise sans payer de frais de change supplémentaires.

« Nos investisseurs autonomes profitent déjà de nos trois plateformes de négociation puissantes en plus d'avoir accès à des recherches et à des commentaires approfondis. Maintenant, ils pourront aussi négocier en ligne sur les marchés du monde entier », dit Dimitri Busevs, président et chef de la direction, RBC Placements en Direct, l'une des plus grandes maisons de courtage en ligne au Canada.

Jusqu'à 500 000 raisons de plus de commencer à investir en ligne avec RBC

Les Canadiens qui n'investissent pas encore en ligne avec RBC ont maintenant jusqu'à 500 000 raisons de plus de le faire. C'est le nombre de points Avion (une valeur de voyage pouvant atteindre 10 000 $)1 que les nouveaux clients de RBC Placements en Direct ou de RBC Investi-Clic peuvent obtenir en ouvrant et en provisionnant un compte admissible d'ici le 3 mars 2025. Ils peuvent également recevoir 300 $ en argent et profiter d'autres avantages*.

(*Des liens vers les conditions pertinentes sont inclus à la fin du présent communiqué.)

« Les Canadiens qui n'ont peut-être pas envisagé les options de placement en ligne de RBC auparavant ont la chance d'obtenir jusqu'à 500 000 points Avion. Ils peuvent les utiliser comme bon leur semble, que ce soit pour payer les commissions sur leurs opérations en dollars canadiens et en dollars américains, provisionner leur compte RBC Placements en Direct ou organiser un voyage spécial, ajoute M. Busevs. C'est une raison de plus de s'intéresser à la facilité d'utilisation, à la commodité et à la puissance de nos plateformes de négociation. »

« Les Canadiens veulent tirer le maximum de leur argent. Avec cette offre, nous voulons les récompenser d'avoir choisi RBC pour les aider à le faire », souligne Christine Socasau, cheffe de RBC Investi-Clic. « Nous pensons que la possibilité de gagner jusqu'à un demi-million de points Avion sera un incitatif très intéressant pour les nouveaux clients de RBC Investi-Clic, qui aiment obtenir des conseils professionnels à un coût raisonnable. »

Le service de gestion de placements en ligne RBC Investi-Clic offre également quelque chose de précieux aux investisseurs : le temps. « Nous faisons tout le travail pour eux, explique Mme Socasau. Nous constituons, gérons, surveillons et rééquilibrons quotidiennement leurs portefeuilles de FNB pour eux. Ils peuvent donc profiter de la vie pendant que nous nous occupons de leurs placements. »

Vous trouverez plus d'information sur les opérations internationales en ligne au moyen de RBC Placements en Direct à 9 réponses à vos questions sur les opérations internationales et ce qu'il faut savoir pour commencer . Pour en savoir plus sur les points Avion, la remise en argent et les autres avantages offerts aux nouveaux clients, y compris les conditions, veuillez consulter le site de RBC Placements en Direct à rbcplacementsendirect.com/dms/wis2025/offre.html et le site de RBC Investi-Clic à rbcinvestease.com/fr/dms/campaign/wis2025/offre.html.

1 Nota : La valeur de voyage dépend du produit détenu. Le montant de 10 000 $ a été établi d'après le barème d'échange des primes voyages aériens pour la catégorie Avion Élite. Pour plus d'informations, consultez le site avionrewards.com/fr/travel.

Clause de non-responsabilité

Ceci vise à offrir des renseignements généraux seulement et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

À propos de RBC Placements en Direct - Une plateforme de placement numérique autogérée et conviviale qui vous permet d'effectuer des opérations quand et comme vous le désirez.

Les investisseurs de RBC Placements en Direct ont accès à trois plateformes de négociation puissantes avec un tableau de bord entièrement personnalisable. Nous fournissons l'accès à une gamme complète de ressources pour les investisseurs, notamment des outils d'opérations de pointe, des recherches d'experts et des données sur les marchés en temps réel pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Notre magazine en ligne Investisseur inspiré - Négociation propose des témoignages, des renseignements opportuns et des points de vue d'experts qui faciliteront vos décisions de placement. Vous pouvez effectuer des placements en ligne ou au moyen de l'appli Mobile RBC†, y compris des opérations internationales sur la Bourse de Londres, la Bourse de Hong Kong, la Bourse de Francfort et Euronext Paris. Vous pouvez détenir des actifs et régler des opérations en huit devises, dont la livre sterling, le dollar de Hong Kong et l'euro, en plus de pouvoir négocier en ligne sur les marchés canadiens et les marchés américains et d'utiliser le dollar canadien et le dollar américain. De plus, seulement à RBC Placements en Direct, vous pouvez utiliser vos points Avion pour payer les commissions sur vos opérations et provisionner vos comptes. Nos produits de placement sont les suivants : actions, FNB, options, fonds communs de placement, obligations et CPG. Nous offrons les comptes suivants : CELIAPP, CELI, REER, FERR, REEE, comptes de placement non enregistrés (au comptant et sur marge) et comptes non personnels. Nos représentants peuvent vous aider à commencer et répondre à vos questions en anglais, en français, en cantonais et en mandarin, et notre Tableau de bord des opérations permet d'effectuer des opérations internationales et est disponible en anglais, en français, en chinois simplifié et en chinois traditionnel. Vous trouverez plus d'information sur le site rbcplacementsendirect.com.

† L'appli Mobile RBC est exploitée par Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

À propos de RBC Investi-Clic - Une plateforme essentiellement numérique qui permet d'accéder à des portefeuilles gérés activement par des professionnels et de communiquer avec des conseillers humains, un moyen simple et abordable d'investir dans votre avenir.

RBC Investi-Clic donne accès à des portefeuilles de FNB diversifiés gérés activement par une équipe dévouée, le tout moyennant des frais modiques. Vous répondez d'abord à un questionnaire simple en ligne pour préciser vos objectifs et votre tolérance au risque. Notre équipe de conseillers en placement s'occupe ensuite de sélectionner, d'acheter et de gérer les FNB, de surveiller chaque compte quotidiennement, et de rééquilibrer les placements au besoin pour vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. Il n'y a pas de placement minimum requis pour ouvrir un compte. Nos conseillers en placement peuvent aussi vous offrir des conseils personnalisés et répondre à vos questions par téléphone ou par courriel. RBC Investi-Clic offre actuellement les comptes suivants : CELIAPP, CELI, REER et comptes de placement non enregistrés. Vous trouverez plus d'information sur le site rbcinvestease.com/fr/.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrecompenses.com.

