Les derniers détails concernant l'échéance du FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC, du FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC et du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC

TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui les derniers détails concernant l'échéance prévue du FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC (TSX: RGQN), du FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC (TSX: RQN) et du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC (TSX: RUQN) (TSX: RUQN.U) (les « FNB arrivant à échéance »).

Comme il a été annoncé cette année, les FNB arrivant à échéance arriveront à échéance le vendredi 12 septembre 2025 à la fermeture des bureaux (la « date d'échéance »). Les souscriptions de parts des FNB arrivant à échéance ne seront plus acceptées après la fermeture des bureaux aujourd'hui, mercredi 13 août 2025.

Les demandes de rachat concernant les FNB arrivant à échéance seront acceptées jusqu'à la fermeture des bureaux le mardi 9 septembre 2025. Les FNB arrivant à échéance seront volontairement radiés de la Bourse de Toronto, à la demande de RBC GMA Inc., après la fermeture des bureaux le mercredi 10 septembre 2025 ou vers cette date. Les investisseurs peuvent continuer d'acheter ou de vendre des parts de ces FNB arrivant à échéance à une bourse de valeurs jusqu'à leur radiation. Toutes les parts qui seront encore détenues par les investisseurs après la radiation feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date d'échéance.

Avant la date d'échéance et dans la mesure raisonnablement possible, RBC GMA Inc. vendra l'actif des FNB arrivant à échéance et le convertira en espèces. Après avoir acquitté le passif et les obligations des FNB arrivant à échéance ou constitué une provision suffisante à cet égard et dès que possible après la date d'échéance, RBC GMA Inc. distribuera l'actif net de chaque FNB arrivant à échéance au prorata aux porteurs de parts inscrits à la date d'échéance, compte tenu de la valeur liquidative (« VL ») par part.

RBC GMA Inc. publiera un autre communiqué vers la date d'échéance afin de confirmer les derniers détails.

Les investisseurs ont la possibilité d'investir le produit des FNB arrivant à échéance dans un FNB d'obligations Objectif à échéance RBC de l'échéance suivante ou dans une stratégie d'échelonnement qui leur permettra de gérer le risque de taux d'intérêt et de réinvestissement.

Contrairement aux fonds négociés en bourse (« FNB ») classiques, qui n'ont pas d'échéance, les FNB d'obligations Objectif à échéance RBC ont une date d'échéance précise qui est établie au lancement du FNB. Lorsque le FNB arrive à échéance, sa VL finale est distribuée aux porteurs de parts.

Un portefeuille de FNB d'obligations Objectif à échéance RBC contient des titres à revenu fixe arrivant à échéance tout au long de l'année d'échéance indiquée. Cette structure permet un profil de duration semblable à celui d'une obligation : la duration du FNB devrait diminuer à mesure que l'échéance approche, ce qui le rend moins sensible aux variations de taux d'intérêt.

La gamme de FNB d'obligations Objectif à échéance RBC vise à offrir aux investisseurs un accès simple et transparent à une vaste gamme de portefeuilles obligataires diversifiés et la possibilité de gérer la duration avec plus de précision, notamment par l'intermédiaire de six FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif à échéance RBC, de six FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC et de six FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif à échéance RBC, dont les échéances s'échelonnent de 2026 à 2031.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb .

Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2025 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2025 RBC et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2025 RBC ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC (« FNB indiciels OSEOC RBC ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne sont liés d'aucune façon au London Stock Exchange Group plc et aux sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »), qui ne les parrainent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n'en font pas la promotion. Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada et aux autres indices des obligations de société à échéance FTSE des FNB indiciels OSEOC (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société LSEG concernée qui détient les indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB indiciels OSEOC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB indiciels OSEOC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 19 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est le division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les FNB RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. Le groupe des sociétés de RBC GMA qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel) gère un actif d'environ 693 milliards de dollars et compte quelque 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.