TORONTO, le 15 août 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui des ventes nettes de fonds communs de placement de 889 millions de dollars en juillet. Les ventes nettes de fonds à long terme se sont chiffrés à 716 millions de dollars et les ventes nettes de fonds du marché monétaire ont atteint 173 millions de dollars. Les actifs sous gestion des fonds communs de placement ont augmenté de 1,2 % depuis le mois dernier.

Les chiffres de vente des fonds communs de placement sont fondés sur les données initiales diffusées par l'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) (anciennement l'Institut des fonds d'investissement du Canada) et concernent uniquement les fonds communs de placement offerts au Canada par voie de prospectus.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

