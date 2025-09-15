TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de septembre 2025 pour les porteurs de parts de FNB RBC. En voici la répartition :

PAR PART CUSIP FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB 0,050 $ 74933L100 FNB d'obligations de sociétés canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RBO 0,055 $ 74932K103 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC RGQO 0,035 $ 749377107 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2027 RBC RGQP 0,038 $ 74936K109 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2028 RBC RGQQ 0,045 $ 74938H104 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2029 RBC RGQR 0,045 $ 74939C104 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2029 RBC RGQS 0,030 $ 74936X101 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC RGQT 0,030 $ 75528T101 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC RQO 0,040 $ 749385100 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 RBC RQP 0,055 $ 749334108 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 RBC RQQ 0,072 $ 75528N104 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 RBC RQR 0,073 $ 75528M106 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2030 RBC RQS 0,065 $ 75529R104 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2031 RBC RQT 0,050 $ 74939J109 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC RUQO 0,043 $ 749331104 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC (parts en USD) RUQO.U 0,031 $ 749331203 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC RUQP 0,045 $ 749332102 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC (parts en USD) RUQP.U 0,033 $ 749332201 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC RUQQ 0,055 $ 749333100 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC (parts en USD) RUQQ.U 0,040 $ 749333209 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC RUQR 0,055 $ 74936W103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC (parts en USD) RUQR.U 0,040 $ 74936W202 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC RUQS 0,040 $ 749322103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC (parts en USD) RUQS.U 0,029 $ 749322202 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC RUQT 0,050 $ 74938M103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (parts en USD) RUQT.U 0,036 $ 74938M202 FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC RCDB 0,040 $ 75526D108 FNB d'obligations canadiennes à très court terme RBC RUST 0,140 $ 74938L105 FNB d'obligations américaines à escompte RBC RUDB 0,040 $ 75528Q107 FNB d'obligations américaines à escompte RBC (parts USD)* RUDB.U 0,029 $ 75528Q115 FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) RDBH 0,030 $ 74938B107 FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC RUSB 0,070 $ 74934F102 FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)* RUSB.U 0,051 $ 74934F201 FNB TAP AAA RBC (CAD - Couvert) RCLO 0,095 $ 74937F109 FNB d'actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,110 $ 74934A103 FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 0,105 $ 74930H102 FNB options d'achat couvertes en dividendes canadiens RBC RCDC 0,128 $ 75526J105 FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,115 $ 75525D109 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 0,035 $ 74930L103 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD)* RUD.U 0,025 $ 74930L202 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) RUDH 0,033 $ 74933A104 FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC RUDC 0,115 $ 74938C105 FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC (parts USD)* RUDC.U 0,083 $ 74938C204 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD 0,090 $ 74932V208 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD)* RPD.U 0,065 $ 74932V109 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD - Couvert) RPDH 0,080 $ 74933B102 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID 0,095 $ 74931R109 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD)* RID.U 0,069 $ 74931R208 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD - Couvert) RIDH 0,095 $ 74932R108

* Les montants des distributions en espèces par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUQO.U, RUQP.U, RUQQ.U, RUQR.U, RUQS.U, RUQT.U, RUDB.U, RUSB.U, RUD.U, RUDC.U, RPD.U et RID.U.

Les porteurs de parts inscrits le 22 septembre 2025 recevront les distributions payables le 29 septembre 2025.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb .

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2027 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2028 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2029 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2030 RBC et le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations gouvernementales Objectif à échéance », le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2030 et le FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2031 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations de sociétés Objectif ») et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (collectivement, les «FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif »), ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance. Le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'ont aucun lien avec eux.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC et le FNB indiciel de rendement des banques américaines (CAD - Couvert) ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc., et Solactive AG (« Solactive ») ne les parraine pas, n'en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. L'indice Solactive Canada Bank Yield, l'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR et l'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive. Solactive n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans les FNB.

