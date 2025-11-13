Dan Chornous prend sa retraite après 45 ans de carrière

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC Gestion mondiale d'actifs (« RBC GMA ») a annoncé le départ à la retraite de Dan Chornous, chef mondial des placements, le 31 janvier 2026. Il sera remplacé par Stu Kedwell au poste de chef mondial des placements, ce qui assurera une transition harmonieuse et une continuité dans la gestion de l'équipe de gestion de placements.

M. Kedwell est un professionnel des placements chevronné qui compte près de 30 ans d'expérience à RBC. Il possède une feuille de route éprouvée et à son poste actuel de premier directeur général, premier gestionnaire de portefeuille et chef mondial, Actions, il contribue grandement à la culture de l'entreprise. Au cours des dix dernières années, M. Kedwell a été reconnu comme l'un des meilleurs investisseurs en bourse canadiens, remportant différents prix champion des placements TopGun* de Brendan Wood International. Il travaille en étroite collaboration avec M. Chornous depuis plus de 25 ans et il adopte les principes et la rigueur qui définissent l'approche de placement de RBC GMA.

« C'est un honneur pour moi de devenir chef mondial des placements et de pouvoir tirer parti du remarquable héritage que laisse Dan Chornous, précise Stu Kedwell. La philosophie de placement et l'approche axée sur le client de RBC GMA sont au cœur de sa mission de gestionnaire mondial d'actifs et je suis ravi de pouvoir diriger cette équipe talentueuse. Ensemble, nous continuerons d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. »

Stu Kedwell dirigera une équipe multinationale de gestion de placements comptant plus de 400 professionnels des placements. Actuellement, RBC GMA couvre plus de 20 catégories d'actifs et gère plus de 700 milliards de dollars canadiens d'actifs mondiaux répartis dans plus de 270 stratégies de placement. M. Kedwell continuera aussi de gérer le Fonds nord-américain de valeur RBC avec Doug Raymond, premier directeur général et premier gestionnaire de portefeuille.

Depuis qu'il a été nommé chef mondial des placements de RBC GMA, en 2002, Dan Chornous a profondément changé la donne en aidant les équipes de gestion de placements de GMA à établir des processus de placement rigoureux, alignés sur une philosophie axée sur le client. Il a dirigé l'expansion des capacités de gestion mondiale de placements de RBC, y compris l'acquisition de Phillips, Hager & North gestion de placements, en 2008, et de BlueBay Asset Management, en 2010. Sa capacité à anticiper et à réagir aux tendances des marchés, à naviguer dans des environnements économiques complexes et à encadrer les jeunes professionnels des placements a laissé une empreinte indélébile sur notre organisation.

« La contribution de Dan Chornous à la réussite de RBC GMA est tout simplement extraordinaire, explique Damon Williams, chef de la direction, RBC GMA. Son approche tournée vers l'avenir, son engagement à innover et son dévouement à l'égard des clients ont fixé des normes élevées au sein de notre organisation et ont permis à notre équipe mondiale de gestion de placements de continuer de croître et d'évoluer. Tout comme Dan Chornous, Stu Kedwell est déterminé à favoriser une culture fondée sur la diversité des points de vue, l'apprentissage et l'amélioration continue. Grâce à son leadership, RBC GMA sera en mesure de réaliser ses plans de croissance ambitieux, d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients et de renforcer sa position de gestionnaire mondial d'actifs de premier plan. »

* Brendan Wood International - Les équipes de gestion de placements TopGun sont sélectionnées par des analystes de marché orienté vendeur, des directeurs des ventes et des négociateurs du secteur des placements. Pour en savoir plus, rendez-vous au https://topgunpress.com/topgun-investment-minds-of-canadian-stocks-2025/

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 740 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

