TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui le montant estimatif des distributions annuelles de gains en capital de 2025 réinvesties pour le compte des porteurs de parts des FNB RBC et les fonds RBC de la série FNB.

À noter qu'il s'agit uniquement d'estimations au 31 octobre 2025. Les estimations pourraient changer si les FNB RBC ou les fonds RBC de la série FNB, le cas échéant, font l'objet de demandes de souscription ou de rachat ou effectuent des opérations sur les titres du portefeuille avant la date ex-dividende, ou en raison de facteurs imprévus.

Les distributions annuelles de gains en capital des FNB RBC et des fonds RBC de la série FNB représentent généralement les gains en capital nets qui ont été réalisés par les FNB RBC ou les fonds RBC de la série FNB, selon le cas. Elles ne sont habituellement pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles de FNB RBC ou de fonds RBC de la série FNB correspondants. Ces parts additionnelles seront immédiatement regroupées avec les parts déjà en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation restera le même. Les distributions de gains en capital réinvesties entraîneront pour le porteur de parts d'un FNB RBC ou d'un fonds RBC de la série FNB une augmentation du prix de base rajusté de ses parts.

RBC GMA Inc. prévoit annoncer le montant final des distributions annuelles réinvesties et le montant final des distributions mensuelles de décembre pour les FNB RBC et les fonds RBC de la série FNB vers le 29 décembre 2025. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025 recevront les distributions annuelles de 2025 réinvesties.

Les courtiers seront informés au début de 2026, par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc., du montant imposable réel des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, et des caractéristiques fiscales des distributions.

Voici, pour l'année 2025, les distributions annuelles estimatives de gains en capital réinvesties par part pour les FNB RBC :

NOM DU FONDS SYMBOLE

BOURSIER DISTRIBUTIONS

ANNUELLES

ESTIMATIVES

DE GAINS EN

CAPITAL

RÉINVESTIES

PAR PART DISTRIBUTIONS

ANNUELLES

ESTIMATIVES DE GAINS EN

CAPITAL

RÉINVESTIES

PAR PART, EN %

DE LA VL

AU 31 OCT. 2025 No CUSIP FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB 0,000 $ 0,00 % 74933L100 FNB d'obligations de sociétés canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RBO 0,000 $ 0,00 % 74932K103 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC RGQO 0,079 $ 0,38 % 749377107 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2027 RBC RGQP 0,024 $ 0,11 % 74936K109 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2028 RBC RGQQ 0,000 $ 0,00 % 74938H104 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2029 RBC RGQR 0,015 $ 0,07 % 74939C104 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2030 RBC RGQS 0,019 $ 0,09 % 74936X101 FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC RGQT 0,000 $ 0,00 % 75528T101 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC RQO 0,031 $ 0,16 % 749385100 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 RBC RQP 0,081 $ 0,44 % 749334108 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 RBC RQQ 0,040 $ 0,18 % 75528N104 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 RBC RQR 0,100 $ 0,45 % 75528M106 FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2030 RBC RQS 0,081 $ 0,37 % 75529R104 FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2031 RBC RQT 0,006 $ 0,03 % 74939J109 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC RUQO 0,000 $ 0,00 % 749331104 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC (parts en USD) RUQO.U 0,000 $ 0,00 % 749331203 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC RUQP 0,000 $ 0,00 % 749332102 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC (parts en USD) RUQP.U 0,000 $ 0,00 % 749332201 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC RUQQ 0,014 $ 0,07 % 749333100 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC (parts en USD) RUQQ.U 0,010 $ 0,07 % 749333209 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC RUQR 0,000 $ 0,00 % 74936W103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC (parts en USD) RUQR.U 0,000 $ 0,00 % 74936W202 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC RUQS 0,000 $ 0,00 % 749322103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC (parts en USD) RUQS.U 0,000 $ 0,00 % 749322202 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC RUQT 0,000 $ 0,00 % 74938M103 FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (parts en USD) RUQT.U 0,000 $ 0,00 % 74938M202 FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC RCDB 0,432 $ 2,03 % 75526D108 FNB d'obligations canadiennes à très court terme RBC RUST 0,011 $ 0,02 % 74938L105 FNB d'obligations américaines à escompte RBC RUDB 0,000 $ 0,00 % 75528Q107 FNB d'obligations américaines à escompte RBC (parts USD) RUDB.U 0,000 $ 0,00 % 75528Q115 FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) RDBH 0,000 $ 0,00 % 74938B107 FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC RUSB 0,000 $ 0,00 % 74934F102 FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts en USD) RUSB.U 0,000 $ 0,00 % 74934F201 FNB TAP AAA RBC (CAD - Couvert) RCLO 0,000 $ 0,00 % 74937F109 FNB d'actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,000 $ 0,00 % 74934A103 FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 2,595 $ 7,28 % 74930H102 FNB options d'achat couvertes en dividendes canadiens RBC RCDC 0,000 $ 0,00 % 75526J105 FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,102 $ 0,28 % 75525D109 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 0,891 $ 3,25 % 74930L103 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts en USD) RUD.U 0,635 $ 3,25 % 74930L202 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) RUDH 3,858 $ 14,23 % 74933A104 FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC RUDC 0,000 $ 0,00 % 74938C105 FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC (parts USD) RUDC.U 0,000 $ 0,00 % 74938C204 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD 0,000 $ 0,00 % 74932V208 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts en USD) RPD.U 0,000 $ 0,00 % 74932V109 FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD - Couvert) RPDH 0,000 $ 0,00 % 74933B102 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID 0,000 $ 0,00 % 74931R109 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts en USD) RID.U 0,000 $ 0,00 % 74931R208 FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD - Couvert) RIDH 0,000 $ 0,00 % 74932R108

* Les montants des distributions de gains en capital par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUQO.U, RUQP.U, RUQQ.U, RUQR.U, RUQS.U, RUQT.U, RUDB.U, RUSB.U, RUD.U, RUDC.U, RPD.U et RID.U

Voici, pour l'année 2025, les distributions annuelles estimatives de gains en capital réinvesties par part pour les fonds RBC de la série FNB :

NOM DU FONDS SYMBOLE BOURSIER DISTRIBUTIONS

ANNUELLES

ESTIMATIVES

DE GAINS EN CAPITAL RÉINVESTIES

PAR PART DISTRIBUTIONS

ANNUELLES

ESTIMATIVES DE GAINS EN

CAPITAL RÉINVESTIES

PAR PART, EN %

DE LA VL

AU 31 OCT. 2025 No CUSIP Portefeuille prudence d'obligations RBC - série FNB RCNS 0,000 $ 0,00 % 74936D105 Portefeuille d'obligations essentielles RBC - série FNB RCOR 0,000 $ 0,00 % 74936B109 Portefeuille d'obligations essentielles plus RBC - série FNB RPLS 0,000 $ 0,00 % 74936F100 Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC - série FNB RCEI 0,306 $ 1,14 % 74935U108 Fonds nord-américain de valeur RBC - série FNB RNAV 1,135 $ 3,74 % 75528H107 Fonds nord-américain de croissance RBC - série FNB RNAG 0,000 $ 0,00 % 75528D106 Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC - série FNB RUMG 1,227 $ 4,89 % 75528A102 Fonds de sciences biologiques et de technologie RBC - série FNB RLST 0,000 $ 0,00 % 749292108 Fonds d'actions internationales RBC - série FNB RINT 1,055 $ 3,86 % 75528F101 Fonds de dividendes de marchés émergents RBC - série FNB REMD 1,276 $ 4,09 % 749329108 Fonds d'actions mondiales de sociétés à grande capitalisation RBC - Série FNB RGLE 0,225 $ 0,86 % 75525T104 Fonds mondial d'énergie RBC - série FNB RENG 0,000 $ 0,00 % 749342101 Fonds mondial de métaux précieux RBC - série FNB RGPM 0,000 $ 0,00 % 749344107 Fonds mondial de technologie RBC - série FNB RTEC 0,000 $ 0,00 % 749347100

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC et les fonds RBC de la série FNB, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb .

Information prospective :

Le présent avis renferme des déclarations prospectives concernant les distributions annuelles de gains en capital réinvesties pour les FNB RBC et les fonds RBC de la série FNB. Ces déclarations prospectives comportent par nature des risques et des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les distributions réelles et les distributions estimatives mentionnées dans le présent avis. Les facteurs pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment ce qui suit : montants réels des distributions reçues par les FNB RBC ou les fonds RBC de la série FNB ; montants réels des gains en capital découlant de la vente des titres ; activité de négociation dans les FNB RBC ou les fonds RBC de la série FNB, y compris l'achat et la vente de titres ; et activité de souscription et de rachat.

Les distributions estimatives ne donnent aucune indication sur le rendement en revenu qu'un client peut recevoir. Toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Il se peut que les totaux soient inexacts parce qu'ils sont arrondis. Les distributions de fin d'année estimatives sont établies par RBC GMA Inc. et communiquées uniquement à titre indicatif. Elles ne correspondent pas à la répartition définitive aux fins de l'impôt. Pour obtenir un complément d'information, veuillez consulter votre conseiller en placement.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours du marché à la bourse et la série FNB est une catégorie de titres offerts par un fonds commun de placement qui sont achetés ou vendus au cours du marché à la bourse. Les commissions de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC et des fonds RBC.

Le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2027 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2028 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2029 RBC, le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2030 RBC et le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif à échéance RBC »), le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2030 RBC et le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC »), le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2027 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2028 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC, le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2030 RBC et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif à échéance RBC ») ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'ont aucun lien avec eux. Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB indiciels d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB indiciels d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

Solactive AG (« Solactive ») ne parraine pas le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC, qui a été conçu uniquement par RBC GMA Inc., n'en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-ci. L'indice Solactive Canada Bank Yield est calculé et publié par Solactive. Solactive n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC.

