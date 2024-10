TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui son intention de fractionner les parts du FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (TSX : RUD et RUD.U) et du FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) (TSX : RUDH) (chacun, un « FNB RBC »), qui sont tous deux inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Chaque fractionnement de parts sera payé le 15 octobre 2024 (la « date de paiement ») aux porteurs de parts inscrits du FNB RBC pertinent le 11 octobre 2024 (la « date de clôture des registres »). Les parts de chaque FNB RBC seront négociées sur la base des « effets payables », comme il est décrit ci-dessous, à compter de l'ouverture de la Bourse de Toronto le 11 octobre 2024 jusqu'à la clôture le 15 octobre 2024, inclusivement (la « période de négociation des effets payables »). Chaque FNB RBC visé commencera à se négocier à la Bourse de Toronto compte tenu du fractionnement le 16 octobre 2024.

Le « ratio de fractionnement » présenté ci-après indique le nombre de parts qu'un porteur de parts du FNB RBC visé détiendra après le fractionnement par rapport au nombre de parts du FNB RBC que le porteur de part détenait avant le fractionnement.

Nom du FNB RBC Symbole boursier Ratio de fractionnement FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 3 pour 1 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts en USD) RUD.U 3 pour 1 FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) RUDH 2 pour 1

Les porteurs de parts du RUD et du RUD.U à la date de clôture des registres auront le droit de recevoir deux parts supplémentaires du RUD et du RUD.U respectivement pour chaque part qu'ils détiennent à cette date.

Les porteurs de parts du RUDH à la date de clôture des registres auront droit à une part supplémentaire de ce fonds pour chaque part qu'ils détiennent à cette date.

Les fractionnements de parts augmentent le nombre de parts en circulation de chaque FNB RBC visé, tout en réduisant simultanément le prix unitaire. Lors d'un fractionnement de parts, la valeur liquidative par part est diminuée selon le ratio de fractionnement, ce qui n'a aucune incidence sur la valeur de marché des parts détenues par l'investisseur. Le coût unitaire de l'investisseur est également minoré en fonction du même ratio de fractionnement, mais le montant total du coût demeure inchangé. Le fractionnement de parts n'a pas d'incidence fiscale.

Les procédures de négociation des « effets payables » de la Bourse de Toronto s'appliqueront à chaque FNB RBC dont les parts sont fractionnées. Un effet payable fait référence à un droit rattaché aux titres cotés en bourse faisant l'objet d'un événement de marché, comme un fractionnement de

parts. Toutes les opérations exécutées à la Bourse de Toronto pendant la période de négociation des effets payables seront identifiées afin de s'assurer que les acheteurs des parts du FNB RBC pertinent ont droit au fractionnement de parts applicable. La date de remboursement des effets payables est le 16 octobre 2024.

Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre relativement aux fractionnements. Les comptes de courtage des porteurs de parts seront automatiquement mis à jour pour tenir compte des fractionnements. Si les porteurs de parts ont des questions sur l'incidence des fractionnements, ils doivent communiquer avec leur société de courtage.

RBC GMA Inc. se réserve le droit d'annuler ou de modifier ces événements de marché si nous le jugeons approprié, avant la date d'entrée en vigueur du 16 octobre 2024.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel) et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc., gère environ 660 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.