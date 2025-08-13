RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce des modifications aux fonds O'Shaughnessy RBC, aux Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC, aux fonds du marché monétaire RBC et PH&N et au Fonds tendance d'actions canadiennes RBC, notamment des propositions de fusions et de fermetures de fonds, ainsi que d'autres changements

TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la dissolution de O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. à titre de sous-conseiller des fonds O'Shaughnessy RBC ainsi que les changements proposés à la suite de la dissolution, des mises à jour sur les Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC, des changements proposés à plusieurs fonds du marché monétaire RBC et Phillips, Hager & North (« PH&N »), et la fermeture du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC.

Modifications aux fonds O'Shaughnessy RBC

Vers le 21 novembre 2025, O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. cessera d'agir à titre de sous-conseiller des fonds O'Shaughnessy RBC. RBC GMA Inc. propose de fusionner chaque fonds O'Shaughnessy RBC dans un fonds QUBE RBC approprié ou de le transférer à l'équipe Placements quantitatifs de RBC, où il sera renommé en tant que fonds QUBE RBC approprié. Ce changement vise à mieux faire correspondre les produits quantitatifs de RBC GMA aux besoins des clients.

Les changements proposés aux fonds O'Shaughnessy RBC, qui entreront en vigueur vers le 21 novembre 2025, sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Fonds O'Shaughnessy RBC Fonds maintenu Changement Fonds d'actions 100 % canadiennes O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions canadiennes QUBE RBC1 Fusion de fonds avec report d'impôt nécessitant l'approbation des porteurs de parts, car les objectifs de placement ne sont pas très semblables Fonds d'actions canadiennes O'Shaughnessy RBC Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC Fonds neutre en devises d'actions américaines QUBE RBC2 Changement de nom et transition vers l'équipe Placements quantitatifs RBC. L'approbation des porteurs de parts est requise en raison de la modification des objectifs de placement Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions américaines neutre en devises QUBE RBC2 (actuellement le Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC) Fusion de fonds avec report d'impôt nécessitant l'approbation des porteurs de parts, car les objectifs de placement ne sont pas très semblables Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC (non couvert) Fonds d'actions américaines QUBE RBC1 Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions internationales QUBE RBC3 Changement de nom et transition vers l'équipe Placements quantitatifs de RBC. L'approbation des porteurs de parts est requise en raison de la modification des objectifs de placement. Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions mondiales QUBE RBC Fusion de fonds avec report d'impôt nécessitant l'approbation des porteurs de parts, car les objectifs de placement ne sont pas très semblables

1. Les nouveaux investisseurs ne pourront plus acheter les parts de la série AZ de ce fonds à compter du 21 novembre 2025. Les investisseurs qui détenaient des parts de cette série du fonds le 21 novembre 2025 peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans le fonds. 2. Vers le 21 novembre 2025, les frais de gestion des séries D et F de ce fonds seront réduits de 0,15 % et les parts de série A de ce fonds seront renommées parts de série AZ et les nouveaux investisseurs ne pourront plus en acheter. Les investisseurs qui détenaient des parts de cette série du fonds le 21 novembre 2025 peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans le fonds. 3. Vers le 21 novembre 2025, les frais de gestion des parts de la série A, de la série D et de la série F de ce fonds seront réduits de 0,10 %.

Modifications apportées aux Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC

Pour faire suite à l'annonce de RBC GMA Inc. du 26 juin 2025, les modifications proposées au Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC et au Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC (collectivement, les « Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC ») sont décrites dans le tableau ci-dessous. Les changements proposés entreront en vigueur vers le 21 novembre 2025.

Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC Fonds maintenu Changement Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC Fusion de fonds avec report d'impôt nécessitant l'approbation des porteurs de parts, car les objectifs de placement ne sont pas très semblables Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC

Assemblée des porteurs de parts des fonds O'Shaughnessy RBC et des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC

Les modifications et les fusions proposées se rapportant aux fonds O'Shaughnessy RBC et aux Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC sont soumises à l'approbation des porteurs de parts. RBC GMA envisage de convoquer et de tenir, le 7 novembre 2025, à Toronto en Ontario, une assemblée extraordinaire pour les porteurs de parts des fonds O'Shaughnessy RBC et des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC. Les porteurs de parts seront invités à se prononcer sur les modifications et les fusions proposées. Un document de notification et d'accès qui décrit les procédures d'accès à la circulaire d'information de la direction et contient les détails des fusions proposées sera envoyé par la poste aux porteurs de parts inscrits ou à leurs conseillers avec pouvoir discrétionnaire au 8 septembre 2025. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également accessibles sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca.

Pour chaque fusion de fonds indiquée dans les tableaux ci-dessus, les porteurs de parts du fonds O'Shaughnessy RBC ou du Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC recevront des parts du fonds maintenu en question, selon la valeur liquidative par part du fonds maintenu. Les fonds O'Shaughnessy RBC et les Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC visés par les fusions seront dissous une fois les fusions terminées. RBC GMA Inc. prendra en charge tous les frais et dépenses associés aux fusions.

Les modifications et les fusions de fonds proposées ont été présentées au Comité d'examen indépendant des fonds offerts par voie de prospectus gérés par RBC GMA Inc. Après avoir étudié la question, le Comité d'examen indépendant a formulé une recommandation favorable, ayant établi que les modifications et les fusions étaient justes et raisonnables pour chacun des fonds.

Les parts des fonds O'Shaughnessy RBC et les Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC visés par les fusions ne seront plus offertes aux fins de souscription à la fermeture des bureaux le 18 novembre 2025. Les achats effectués dans le cadre d'un régime à cotisations préautorisées peuvent être maintenus selon le courtier. Les investisseurs devraient consulter leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC ne sont plus offerts aux nouveaux investisseurs. Seuls les porteurs de parts des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC pourront continuer d'effectuer des placements additionnels dans les fonds.

Les porteurs de parts des fonds O'Shaughnessy RBC et des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC visés par la fusion peuvent demander le rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la date d'entrée en vigueur des fusions.

Modifications aux fonds du marché monétaire RBC et PH&N

Les changements proposés aux fonds du marché monétaire RBC et PH&N, qui entreront en vigueur vers le 21 novembre 2025, sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Fonds du marché monétaire RBC et PH&N Fonds maintenu Changement Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North Fonds du marché monétaire canadien RBC Fusion avec report d'impôt Fonds du marché monétaire Plus RBC Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North Fonds du marché monétaire américain RBC II (actuellement, Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC) Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC Fonds du marché monétaire américain RBC II Changement de nom et capitalisation pour les investisseurs actuels et nouveaux

Ces changements sont effectués dans le but de simplifier les fonds du marché monétaire que nous offrons. Dans le cadre de ces changements, les ratios de frais de gestion (« RFG ») globaux des fonds du marché monétaire RBC et PH&N fusionnés, qui comprennent les frais de gestion et les frais d'administration, devraient demeurer inchangés.

Pour chaque fusion de fonds indiquée dans le tableau ci-dessus, les porteurs de parts du fonds du marché monétaire RBC et PH&N visé par la fusion recevront des parts du fonds maintenu en question, selon la valeur liquidative par part du fonds maintenu. Les fonds du marché monétaire RBC et PH&N faisant l'objet de fusion seront dissous une fois les fusions terminées. RBC GMA Inc. prendra en charge tous les frais et dépenses associés aux fusions.

Les fusions proposées des fonds du marché monétaire RBC et PH&N ci-dessus devraient être effectuées en franchise d'impôt et ont été présentées au Comité d'examen indépendant. Le Comité d'examen indépendant des fonds a étudié la question, puis a donné son approbation après avoir établi que ces fusions étaient justes et raisonnables pour chacun des fonds. Des précisions supplémentaires concernant les fusions proposées seront envoyées aux porteurs de parts dans les 60 jours suivant la date des fusions.

Les parts du Fonds de marché monétaire canadien PH&N, du Fonds du marché monétaire Plus RBC et du Fonds de marché monétaire américain PH&N ne seront plus offertes aux fins de souscription à la fermeture des bureaux le 18 novembre 2025. Les achats effectués dans le cadre d'un régime à cotisations préautorisées peuvent être maintenus selon le courtier. Les porteurs des fonds qui font l'objet d'une fusion pourront demander le rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la date d'entrée en vigueur des fusions. Les investisseurs devraient consulter leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

À compter du 21 novembre 2025, le Fonds du marché monétaire américain RBC II (actuellement appelé Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC) ne sera plus offert aux fins de souscription.

Fermeture du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC

Le Fonds tendance d'actions canadiennes RBC sera fermé le 21 novembre 2025. Les porteurs de parts peuvent demander le rachat ou l'échange de leurs parts du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC jusqu'à la clôture du marché le 21 novembre 2025. Les parts encore en circulation seront rachetées et le produit sera distribué aux porteurs.

Si les parts du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC sont détenues dans des régimes enregistrés, à moins que les porteurs de parts ne donnent des instructions contraires avant la clôture des marchés le 18 novembre 2025, le produit du rachat restera dans le régime. Si les parts sont détenues dans un régime enregistré, les opérations n'entraîneront aucune conséquence fiscale.

Si les parts du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC sont détenues dans un compte non enregistré, la fermeture du fonds sera considérée comme une disposition et pourrait entraîner un gain ou une perte en capital imposable, selon la situation personnelle de chaque porteur de parts.

Nous invitons les porteurs de parts à communiquer avec leur conseiller pour discuter de la fermeture du fonds et de leurs options de placement.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à www.rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 693 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.