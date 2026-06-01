Des collectivités de tout le Canada recevront des subventions allant jusqu'à 40 000 $ pour financer des projets d'amélioration en matière d'accessibilité

Quarante collectivités de partout au Canada - notamment des municipalités, des écoles et des groupes communautaires - recevront chacune des subventions allant jusqu'à 40 000 $ pour financer des améliorations en matière d'accessibilité physique grâce au Programme de subventions RBC Zéro obstacle.

Plus de la moitié (64 %) des personnes au Canada vivent en situation de handicap ou encore prennent soin ou réside avec l'une d'entre elles, ce qui démontre la pertinence de ce programme pour la majorité des ménages canadiens.

RICHMOND (C.-B.), le 1er juin 2026 /CNW/ - territoire traditionnel de la Première Nation xʷməθkwəy ̓əm (Musqueam) -- À l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, la Fondation Rick Hansen a le plaisir d'annoncer, en collaboration avec RBC et la Fondation RBC, les bénéficiaires du Programme de subventions RBC Zéro obstacle. Parmi les innombrables demandes reçues, 40 municipalités, écoles et groupes communautaires de partout au pays bénéficieront d'une subvention d'une valeur maximale de 40 000 $ pour réaliser des projets d'amélioration de l'accessibilité qui contribuent à éliminer les obstacles pour les personnes de tous les âges et de toutes les capacités.

« L'accessibilité ne se limite pas à éliminer les obstacles; il s'agit d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités, à l'autonomie et à un sentiment d'appartenance pour toutes les personnes au Canada », souligne Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen. « Le programme a suscité un engouement extraordinaire, ce qui met en évidence le besoin réel d'améliorations et de rénovations. Compte tenu des demandes soumises par des collectivités d'un océan à l'autre, force est de constater que la population canadienne est prête à édifier un pays plus inclusif, bien qu'il reste encore beaucoup de travail essentiel à accomplir. Le Programme de subventions RBC Zéro obstacle traduit cet engagement en changements concrets et durables. »

Plus de la moitié (64 %) des personnes au Canada vivent en situation de handicap, prennent soin d'une personne en situation de handicap ou résident avec l'une d'elles, et ce nombre continue d'augmenter avec le vieillissement de la population. Malheureusement, les personnes en situation de handicap font face tous les jours à des obstacles sociaux et physiques. L'objectif du Programme de subventions RBC zéro obstacle consiste à financer des projets d'accessibilité véritable qui feront une différence durable dans les collectivités de partout au Canada, qu'il s'agisse de terrains de jeux, de parcs, de sentiers, de bibliothèques ou de centres de loisirs.

Banque officielle de la Tournée mondiale Rick Hansen, RBC appuie depuis toujours le rêve de Rick Hansen, qui consiste à susciter un mouvement à l'échelle internationale en faveur d'un monde accessible, inclusif et sain. Mis en œuvre en l'honneur du 40e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen, le Programme de subventions RBC Zéro obstacle a permis de sensibiliser le public au potentiel des personnes en situation de handicap et de recueillir des fonds pour contribuer à éliminer les obstacles. Aujourd'hui, la Fondation Rick Hansen, RBC et la Fondation RBC continuent d'unir leurs forces pour promouvoir des communautés inclusives où tout le monde peut participer à la vie sociale.

« Nous pensons que chaque personne devrait bénéficier d'un accès égal, qu'il s'agisse d'accès à un endroit, à une occasion ou à des espaces qui lui importent », affirme Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et Développement durable, RBC. « Le Programme de subventions RBC Zéro obstacle concrétise cet engagement et investit au profit de projets et d'organismes qui contribuent à éliminer les obstacles physiques et à édifier un Canada plus accessible et plus inclusif pour tout le monde. »

Parmi les 40 bénéficiaires du Programme de subventions RBC Zéro obstacle, on trouve des groupes de tout le pays, dont 20 de la côte Ouest, 12 du centre du Canada et 8 du Canada atlantique. Les bénéficiaires suivants recevront des subventions destinées à améliorer l'accessibilité aux infrastructures afin de réduire les obstacles physiques.

Voici les 40 bénéficiaires du Programme de subventions RBC zéro obstacle :

Alberta (5)

Projet d'ascenseur accessible - Association communautaire d'Acadia (Calgary)

Terrain de jeux inclusif Marion Carson - Association des parents de Marion Carson (Calgary)

Pavillon de Railway Street - Ville de Cochrane (Cochrane)

Projet la science du silence - Centre de réadaptation Synaptic (Calgary)

Projet de sentier sensoriel - Coalition pour l'accessibilité de Barrhead / Ville de Barrhead (Barrhead)

Colombie-Britannique (7)

Accès sans obstacles : améliorations en matière d'audition et de mobilité - Société du Chinese Canadian Museum de la Colombie-Britannique (Vancouver)

Rénovation des installations publiques de Coquitlam - Ville de Coquitlam (Coquitlam)

Installations accessibles à Enderby - Ville d'Enderby (Enderby)

Rampe d'accès au bâtiment administratif de Kelly Lake - Société de gestion et de développement communautaire Nikihk (Dawson Creek)

Rénovation au rez-de-chaussée - Église presbytérienne de Knox (Vernon)

Accessibilité du bureau communautaire de la Première Nation de Spuzzum - Première Nation de Spuzzum (Spuzzum)

Projet d'amélioration de la signalisation - Conseil scolaire de Surrey (Surrey)

Manitoba (3)

Accessibilité de l'entrée, de la zone d'observation, des comptoirs de service et des toilettes - Ville de Selkirk (Selkirk)

Activités de plein air accessibles au Camp Manitou - Fondation True North Youth Foundation (Winnipeg)

Salle de toilettes universelle - Manitoba Possible (Winnipeg)

Nouveau-Brunswick (1)

Entrées accessibles pour les étudiantes et étudiants - Université Mount Allison (Sackville)

Terre-Neuve-et-Labrador (1)

Projet de centre communautaire sans obstacle - Fondation Mi'kmaw Cultural Foundation Inc. (Stephenville)

Nouvelle-Écosse (5)

Rénovation de la cuisine d'Alexandra Hall pour l'améliorer en matière d'accessibilité - Université King's College (Halifax)

Chalet sans obstacle au camp de Berwick - Association des camps de l'Église unie (Berwick)

Éliminer les obstacles, édifier l'appartenance - Société Ummah Society (Halifax)

Ouvrir les portes à Trinity - Église unie Trinity (New Glasgow)

Amélioration de l'accessibilité à la piscine Scotia - Société Scotia Pool (Bible Hill)

Ontario (9)

Zéro obstacle au conseil scolaire ALCDSB : gymnases et vestiaires accessibles - Conseil scolaire catholique d'Algonquin et Lakeshore (Napanee)

Amélioration des voies de circulation aux résidences du Collège Algonquin - Collège Algonquin (Ottawa)

Systèmes d'écoute adaptés et d'audio descriptif - Université Laurentienne (Sudbury)

Jeter un pont entre les obstacles au pont Ball - Municipalité de Central Huron (Clinton)

Projet d'amélioration de l'accès à la cour intérieure - Variety Village (Scarborough)

Rénovation de l'accessibilité à KWAG - Galerie d'art de Kitchener-Waterloo Art Gallery (Kitchener)

Piscine Peter G. Manzo : Accessible à tout le monde - Ville de Sault Ste. Marie (Sault Ste. Marie)

Projet de toilettes accessibles à tout le monde au Temple SSAUSM - Shree Swaminarayan Mandal (North York)

Installation de boucles magnétiques aux comptoirs de renseignements de l'UHN - Réseau universitaire de santé (Toronto)

Île-du-Prince-Édouard (1)

Centre artistique accessible River Clyde - River Clyde Arts (Millvale)

Québec (3)

Gymnase polyvalent accessible - Cercle d'amitié de Montréal (Montréal)

Salle de réadaptation communautaire - Fondation Neuro-Efficacité (Montréal)

L'espoir en action - Entrée de la banque alimentaire - Partageons l'espoir (Montréal)

Saskatchewan (5)

Projet de rénovation de l'accessibilité 20 Above Accessibility - PAVED Art et New Media Inc. (Saskatoon)

Ascenseur accessible à Brick Mill - Société Yorkton Brick Mill Heritage Society Inc. (Yorkton)

Améliorations de l'accessibilité à l'hôtel de ville - Ville de Moose Jaw (Moose Jaw)

Rampe accessible de mise à l'eau pour kayaks à Sunset Beach -- Association Prairie Sky Trails Association Inc. (Loreburn)

Amélioration de l'accessibilité des toilettes au centre récréatif de Wadena - Ville de Wadena (Wadena)

Le Programme de subventions RBC Zéro obstacle existe grâce à l'appui généreux de RBC, de la Fondation RBC, sans oublier les partenaires nationaux McDonald's Canada, Permobil Foundation et Toyota Canada ainsi que les partenaires médiatiques nationaux Corus Entertainment, Pattison Outdoor Advertising et The Globe and Mail.

Les bénéficiaires devront avoir mené à bien leurs projets d'ici le 31 janvier 2027 et organiser un événement destiné à la communauté pour le célébrer avant le 4 juin 2027.

Au sujet de la Fondation Rick Hansen

Fondée en s'appuyant sur le legs de la Tournée mondiale Rick Hansen qui s'est déroulée il y a plus de 40 ans, la Fondation Rick Hansen est un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à éliminer les obstacles et à promouvoir un mouvement mondial en faveur d'un monde accessible, inclusif et sain. Elle mobilise les gens et les organismes afin de transformer des idées novatrices en solutions concrètes. Ensemble, il est possible de poursuivre le rêve de M. Hansen et d'édifier un monde sans obstacles, pour tout le monde, partout. Consulter www.rickhansen.com/fr pour en apprendre davantage.

Au sujet de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont la poursuite de l'excellence est guidée par une raison d'être et des principes bien définis. Son succès est attribuable aux plus de 101 000 membres du personnel qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser la vision, les valeurs et la stratégie de l'entreprise afin de pouvoir contribuer à la prospérité de sa clientèle et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, elle est la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Elle a adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à sa clientèle de plus de 19 millions de personnes au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter rbc.com/francais.

REB est fière de contribuer à une grande diversité d'initiatives communautaires sous forme de dons, d'investissements dans la collectivité et de bénévolat de la part de son personnel. Pour en savoir plus, consulter rbc.com/gensetplanete.

Au sujet de la Fondation RBC

RBC Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une fondation privée. Financée exclusivement par RBC et ses filiales, la Fondation RBC verse des dons qui proviennent uniquement des bénéfices annuels de RBC et de ses filiales, et non de dons de tiers ou de sa clientèle.

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SOURCE RBC (French)