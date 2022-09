Le nouveau programme de fidélisation tout-en-un offre aux Canadiens plus de façons de magasiner, d'obtenir des points, d'économiser et d'échanger des points grâce à des fonctions de magasinage novatrices, d'intéressantes offres de remise en argent et offres de détaillants, et plus de façons de payer avec des points

TORONTO, le 13 sept. 2022 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de fidélisation de nouvelle génération, Avion Récompenses. Le nouveau programme résulte de la transformation du plus important programme de récompenses exclusif au pays - RBC Récompenses - en y conservant tout ce que des millions de Canadiens aiment, et en y ajoutant pour plus de consommateurs une valeur de récompenses beaucoup plus grande pour des achats courants.

Avion Récompenses fait passer les programmes de fidélisation à un niveau supérieur en combinant de façon pratique des moyens d'obtenir des récompenses de premier plan sous forme de primes-voyages et d'articles à des occasions d'accumuler et d'échanger des points Avion, grâce à des offres exclusives et à des offres avantageuses de remise en argent réinventées pour offrir une expérience de magasinage et de commerce hors pair. Ainsi, les membres Avion bénéficient d'une souplesse accrue leur permettant d'accéder aux récompenses qui ont le plus de valeur pour eux, dans le cadre d'un même programme, sans avoir à choisir entre les points, les réductions et les offres.

« Maintenant plus que jamais, les Canadiens recherchent plus d'économies et de commodité au quotidien pour maximiser leur temps et leur argent, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, RBC. Avec Avion Récompenses, nous mettons à profit notre envergure et notre vaste réseau de détaillants partenaires afin d'offrir de façon efficace une valeur et un choix inégalés. Nous sommes ravis de réunir en un seul programme pratique toutes les façons par lesquelles les consommateurs aiment obtenir des récompenses, tout en y intégrant des fonctions de magasinage et de paiement novatrices qui créent une expérience encore plus agréable pour les membres. »

Le programme Avion Récompenses est maintenant offert à plus de 14 millions de Canadiens, et il le sera à l'échelle du pays au début de l'année prochaine. Les membres bénéficieront des avantages suivants :

Des offres proactives. Le nouveau compagnon de magasinage Avion Récompenses AchatsExtra met automatiquement en contact les membres qui magasinent en ligne avec des milliers de détaillants partenaires. Avion Récompenses AchatsExtra permet aux consommateurs de gagner du temps et d'économiser en leur proposant, pendant qu'ils naviguent en ligne, les offres de remise en argent, les offres de détaillants et les bons de réduction les plus pertinents, leur évitant ainsi de rater d'intéressantes offres.





Dix fois plus de détaillants partenaires pour magasiner, économiser et échanger des points. Le programme Avion Récompenses a élargi son réseau de détaillants partenaires, qui est passé de quelques centaines à plus de 1 900, proposant aux membres des offres de remise en argent exclusives, des réductions et davantage de possibilités d'accumuler des points Avion. Les membres peuvent également profiter des offres exclusives des principaux partenaires du programme Avion Récompenses, dont Petro-Canada (une entreprise de Suncor ), Wayfair , Rexall , DoorDash , Lowe's, RONA et Réno-Dépôt et plus encore.





Les membres Avion Distinction ont accès à des offres de remise en argent, à des économies et à des offres de détaillants encore plus avantageuses, ainsi qu'à plus de façons de magasiner, d'accumuler des points Avion, de les échanger et de payer avec des points, le tout dans un programme pratique.

Les membres Avion Élite bénéficient de tous les avantages de la classe Avion Distinction, de même que d'offres et d'expériences réservées aux membres Élite, de bonifications de points et de plus grandes économies.

« Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre l'évolution du programme Avion Récompenses en l'enrichissant d'offres de fidélisation de premier plan proposées par de nouveaux détaillants partenaires, de fonctions novatrices et d'expériences uniques afin d'offrir une valeur exceptionnelle des façons qui importent le plus aux consommateurs », a ajouté M. McLaughlin.

Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, consultez le site https://www.avionrewards.com/fr/index.html.

