Avion Récompenses a été nommé programme de fidélisation international de l'année (Amériques) pour une troisième année consécutive lors de la remise des prix 2025.

TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le programme Avion Récompenses de la Banque Royale du Canada (RBC) a une fois de plus été reconnu sur la scène mondiale plus tôt ce mois-ci lors de la remise des prix International Loyalty Awards, où il a remporté plusieurs prestigieuses distinctions. Ces prix viennent récompenser les entreprises à la pointe de l'excellence et de l'innovation en matière de fidélisation à l'échelle mondiale.

Avion Récompenses a obtenu les distinctions suivantes :

James Lombardi, membre de l’équipe Avion Récompenses, célèbre les prix obtenus aux International Loyalty Awards le 15 mai 2025. (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Gagnant du prix du programme de fidélisation international de l'année (Amériques) pour une troisième année consécutive. Ce prix, le plus convoité dans toutes les régions, représente le summum de la réussite dans le secteur mondial de la fidélisation.

Gagnant du prix pour l'excellence de l'expérience client, accordé aux entreprises qui adoptent une stratégie axée sur le client et offrent une expérience client complète.

Fortement recommandé dans la catégorie « meilleure campagne de marketing d'un programme de fidélisation à l'échelle mondiale », qui reconnaît les entreprises qui ont favorisé leur réussite commerciale en créant une passerelle entre les consommateurs et la marque.

« Nous sommes extrêmement fiers qu'Avion Récompenses ait reçu le titre de programme de l'année dans les Amériques pour la troisième année consécutive, de même que deux autres prix prestigieux », a déclaré Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation RBC. « Notre programme de fidélisation repose sur une compréhension approfondie des priorités de nos membres : la valeur, la souplesse et des expériences vraiment gratifiantes. C'est un honneur de voir cette approche célébrée sur la scène internationale. »

Plus important programme de fidélisation au Canada et chef de file dans le secteur de la fidélisation depuis plus de 20 ans, Avion Récompenses offre aux consommateurs une expérience de récompense complète à chaque étape du parcours d'achat. Le programme Avion Récompenses est offert à tous les Canadiens, peu importe leur institution bancaire, et leur fournit un moyen souple d'économiser sur leurs achats et d'accumuler des points qu'ils peuvent échanger auprès de plus de 2 000 partenaires du secteur détail, dont certaines des plus grandes marques canadiennes.

Depuis 14 ans, les prix International Loyalty Awards soulignent l'excellence et l'innovation dans le secteur mondial de la fidélisation. Considéré comme la plus importante plateforme en matière de fidélisation, de récompenses et de reconnaissance clientèle à l'échelle mondiale, ce prestigieux programme de prix met en valeur les entreprises axées sur le consommateur qui font preuve d'un profond engagement envers la fidélisation clientèle.

Des candidatures aux prix International Loyalty Awards 2025 ont été soumises depuis plus de 120 pays, et chaque catégorie a été évaluée par un jury composé de plus de 50 experts en fidélisation de divers marchés et secteurs. Les lauréats ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation complet comprenant une présélection, une attribution de notes préliminaires et un processus d'évaluation approfondi au cours duquel chaque candidature a été minutieusement examinée.

Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, visitez avionrecompenses.com.

À propos du programme Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie.

