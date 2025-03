Selon le dernier sondage d'Ownr, une grande majorité de propriétaires d'entreprise au Canada ont recours à des sources de revenus multiples pour financer leurs activités et accélérer leur plan de croissance

TORONTO, le 31 mars 2025 /CNW/ - Face à l'évolution rapide du contexte économique, les entrepreneurs font preuve de résilience en diversifiant leurs sources de revenus et en intensifiant leurs investissements en marketing et en vente pour assurer la croissance et la pérennité de leur entreprise.

Un récent sondage mené par Ownr, une plateforme de gestion tout-en-un pour les petites entreprises, révèle que 86 % des entrepreneurs canadiens sondés financent leurs activités à l'aide de sources autres que leurs revenus d'affaires, comme leur revenu personnel et leur épargne, les fonds générés par une autre entreprise qu'ils exploitent et des prêts d'institutions financières, du gouvernement ou de leur entourage. En outre, un peu plus de la moitié (52 %) des répondants ont déclaré avoir deux ou trois sources de revenus, par exemple un emploi à temps plein (20 %), un emploi à temps partiel (18 %) ou d'autres investissements personnels (20 %).

« L'évolution de l'environnement macroéconomique place plusieurs petites entreprises canadiennes dans une position fragile. Malgré cela, elles ne se laissent pas décourager et poursuivent leurs ambitions entrepreneuriales en diversifiant leurs sources de financement afin de stimuler la croissance de leur entreprise, a déclaré Jordan Casey, chef de la direction, Ownr. En fait, notre sondage a révélé que près des trois quarts des entrepreneurs lanceraient seraient heureux de redémarrer leur entreprise à nouveau si on leur donnait une chance. »

Stimuler la croissance : le client avant tout

Plus de la moitié des entrepreneurs interrogés ont déclaré que le recours à des sources de financement autres que leurs revenus d'affaires leur avait permis de faire avancer leurs projets de croissance et d'expansion. Le sondage a révélé que pour parvenir à cette croissance, les entrepreneurs misaient davantage sur la conquête et la fidélisation des clients, afin de se démarquer auprès des consommateurs discrétionnaires. Près de la moitié des répondants étaient plus susceptibles d'explorer de nouveaux produits, services et marchés (43 %) et de renforcer les relations avec les clients existants (41 %), que d'augmenter leurs prix (35 %).

Trente-cinq pour cent des répondants ont indiqué que leurs investissements dans les services de marketing et de vente étaient ceux qui avaient généré la plus grande valeur pour leur entreprise en 2024. À l'avenir, ils veulent accroître leurs investissements dans le marketing et les ventes (41 %), et intensifier leurs efforts pour améliorer les compétences (44 %) dans ce domaine.

Les défis des entrepreneurs solo

Les défis courants de l'entrepreneuriat sont amplifiés pour les entreprises à propriétaire unique.

Près de la moitié des répondants au sondage d'Ownr (48 %) étaient des entrepreneurs solo, soit des entrepreneurs qui sont les seuls propriétaires et exploitants de leur entreprise. Étant donné leur temps et leurs ressources limités, ceux-ci peinent à élaborer un plan à long terme et à s'adapter aux tendances changeantes du marché qui influent sur leur entreprise, leur énergie étant principalement consacrée aux opérations courantes et à la survie à court terme.

Décalage au chapitre de la planification : Un plus grand nombre d'entrepreneurs solo ont déclaré n'avoir jamais élaboré de plan d'affaires officiel (38 %), contre 26 % pour l'ensemble des entrepreneurs interrogés.





Un plus grand nombre d'entrepreneurs solo ont déclaré n'avoir jamais élaboré de plan d'affaires officiel (38 %), contre 26 % pour l'ensemble des entrepreneurs interrogés. Décalage au chapitre des connaissances : Seuls 39 % des entrepreneurs solo ont indiqué se sentir suffisamment renseignés sur l'incidence des taux d'intérêt et des tendances macroéconomiques sur leur entreprise, contre 50 % pour l'ensemble des entrepreneurs interrogés.

« Que vous soyez entrepreneur solo ou travailliez en équipe, un plan d'affaires constitue un cadre efficace pour anticiper les risques, élaborer des scénarios et mettre en œuvre des mesures d'urgence financières et opérationnelles. Il peut aider les entreprises à s'adapter plus aisément aux aléas du marché, affirme M. Casey. Preuve de l'utilité d'un plan d'affaires, près de 70 % des entrepreneurs interrogés qui disposaient d'un tel plan étaient optimistes quant à leur croissance dans le climat économique actuel, contre 48 % de ceux qui n'en avaient pas. »

Parmi ses solutions de soutien aux entrepreneurs, Ownr offre Blueprint, un outil en ligne complet qui simplifie la planification des affaires, expressément conçu pour les entrepreneurs débordés qui ne savent pas par où commencer. L'outil comprend des sections dédiées à la planification financière, permettant aux petites entreprises à mieux gérer leur budget, projeter leurs ventes et répartir efficacement leurs ressources.

« De la pandémie à l'inflation en passant par les droits de douane, les entrepreneurs sont restés résilients, a exprimé M. Casey. L'équipe d'Ownr est d'avis qu'il est plus important que jamais de fournir aux piliers de notre économie des conseils stratégiques, des ressources et des solutions simples et abordables. Ainsi outillés, les entrepreneurs pourront consacrer plus de temps à commercialiser leurs produits et services et à soutenir leurs clients, au Canada et ailleurs. »

À propos du sondage

Mené par RBCx et diffusé par Cint et Ownr du 22 janvier au 11 février 2025, le sondage a permis de recueillir les réponses de 1 004 participants canadiens de plus de 18 ans qui sont propriétaires d'entreprise ou le deviendront (au cours de la prochaine année). Si aucune marge d'erreur ne peut être associée à un sondage non probabiliste, à des fins comparatives, à un échantillon probabiliste de cette taille serait associée une marge d'erreur de ±3 % avec un niveau de confiance de 95 %.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBCx

RBCx, l'entité chargée de la technologie et de l'innovation au sein de la Banque Royale du Canada, appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

À propos d'Ownr

Ownr entend aider les petites entreprises canadiennes à voir grand. Grâce à sa plateforme numérique tout-en-un, les entrepreneurs peuvent avoir accès à un processus simplifié d'enregistrement et de constitution en société, automatiser leurs documents et s'assurer de demeurer en conformité avec les exigences réglementaires -tout cela sans frais juridiques* élevés ni jargon déroutant. Joignez-vous aux plus de 200 000 Canadiens qui ont établi l'entreprise de leurs rêves avec Ownr.

Ownr est une société de RBCx, une division de la Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus, allez à www.ownr.co/fr.

* Ownr ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou financiers.

