RBC étend son offre de services aux professionnels de la santé grâce à un nouveau programme d'adhésion

Le nouveau programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC offre du soutien aux médecins et aux dentistes, de leurs études jusqu'à leur retraite

TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Les Services aux professionnels de la santé RBC ont aujourd'hui annoncé le lancement du programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC, conçu expressément pour offrir du soutien aux professionnels de la santé à tous les stades de leur carrière. Les régimes Avantage et Avantage Pro répondent aux besoins uniques des professionnels de la santé en conjuguant les produits et les services de RBC avec un accès à des avantages exclusifs et à des récompenses et des solutions personnalisées visant à soutenir ces professionnels au travail et dans leur vie personnelle.

L'année dernière, après plus de dix ans au service des professionnels de la santé, RBC a officiellement lancé le segment Services aux professionnels de la santé RBC afin d'améliorer son offre et d'offrir des avantages uniques à cette clientèle.

« Depuis de nombreuses années, nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, ce qui nous a permis de découvrir comment leurs besoins évoluent au cours de leur carrière, affirme Niranjan Vivekanandan, vice-président, Services aux professionnels de la santé RBC. Les Services aux professionnels de la santé RBC reposent donc sur des bases solides visant à répondre à ces besoins personnels et professionnels en constante évolution. Nous connaissons les principales étapes et difficultés que rencontrent les professionnels de la santé. Nous avons donc mis sur pied une offre de contenu de formation et de leadership avisé spécialement sélectionné pour ces praticiens. »

Les médecins évoluent dans un environnement au sein duquel ils doivent remplir des tâches administratives, gérer le personnel de réception et maintenir leurs compétences à jour en participant à des activités de formation continue. Ces exigences représentent de nombreuses heures de travail, ce qui peut nuire à l'établissement d'un équilibre raisonnable entre le travail et la vie personnelle. De plus, les professionnels de la santé se heurtent à des difficultés dès le début de leur carrière : les statistiques indiquent que la dette médiane des nouveaux diplômés est de l'ordre de 100 000 $1.

Grâce à des solutions conçues pour répondre à leurs besoins sur les plans personnel et professionnel, allant des services bancaires courants aux solutions de placement, en passant par les services aux entreprises et encore plus, les Services aux professionnels de la santé RBC fournissent à ces professionnels des outils et des conseils sur mesure, au moment où ils en ont réellement besoin. Ce programme comprend également des offres personnalisées, notamment des points de récompense en prime pour les frais d'adhésion à l'ordre professionnel, des taux privilégiés pour les placements et les services aux entreprises, et même une réduction pour un service de livraison de repas santé.

« La pratique de la médecine ne devrait pas se faire au prix d'une lourde dette et d'heures de travail non viables pour les professionnels d'aujourd'hui, ajoute M. Vivekanandan. La plupart des professionnels de la santé obtiennent leur diplôme sans connaître les exigences financières uniques et complexes avec lesquelles ils devront composer au cours de leur carrière. Ils consacrent leurs journées à prendre soin de nos collectivités tout en s'efforçant de rembourser leurs emprunts, en apprenant à diriger une entreprise et en gérant leur vie personnelle et familiale. En leur donnant accès à plus de 500 spécialistes, Services aux professionnels de la santé qui sont là pour leur fournir des solutions et des conseils financiers sur mesure afin de les soutenir à chacune des étapes de leur vie, RBC répond à leurs besoins de base, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. »

Aperçu des Services aux professionnels de la santé RBC

Les Services aux professionnels de la santé RBC ont été mis sur pied dans l'objectif de répondre aux besoins des professionnels de la santé à chacune des étapes de leur vie. Ils reposent sur trois éléments centraux :

des solutions financières exclusives offertes dans le cadre d'un programme d'adhésion comprenant le régime Avantage , conçu pour les étudiants, les résidents et les professionnels débutants, et le régime Avantage Pro , conçu pour les professionnels en exercice établis ;

, conçu pour les étudiants, les résidents et les professionnels débutants, et le régime , conçu pour les professionnels en exercice établis ; des avantages et des récompenses personnalisés ;

un système de solutions axées sur l'exercice de la profession visant à aider les professionnels de la santé dans le cadre de l'établissement et de la gestion de leur cabinet. Les Services aux professionnels de la santé Avantage RBC sont maintenant offerts aux professionnels de la santé admissibles, y compris les étudiants en médecine et les dentistes, qui deviennent clients ou qui sont déjà clients de RBC. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/sante.

Personne-ressource, médias : Cory Fisher, cory.fisher@rbc.com, Communications, RBC, 647 339-9521

