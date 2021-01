Les clients de RBC peuvent maintenant bénéficier d'une valeur ajoutée et d'économies supplémentaires grâce au programme de fidélisation Be WellMC de Rexall

TORONTO, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Royale du Canada (RBC) et Rexall ont annoncé un nouveau partenariat stratégique qui permettra aux clients de RBC de bénéficier d'une valeur ajoutée et d'économies supplémentaires tout en profitant des ressources en santé et en bien-être de Rexall. Les clients de RBC obtiendront 50 points Be WellMC pour chaque dollar d'achat admissible à Rexall s'ils lient leurs cartes de crédit et de débit RBC admissibles à leur carte Be WellMC. Ces clients obtiendront cinq fois plus de valeur que les membres Be WellMC non-clients de RBC ou que les clients RBC qui n'ont pas lié leurs cartes.

« Nous sommes ravis d'ajouter Rexall à titre de partenaire de notre programme de fidélisation des plus florissant, a affirmé Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. Grâce à notre programme privatif RBC Récompenses et à nos partenariats stratégiques, les clients disposent de façons supplémentaires d'économiser instantanément et d'obtenir plus de points RBC Récompenses. Nous sommes fiers de collaborer avec Rexall, une société qui, comme nous, a à cœur la santé et le bien-être des employés et des clients. »

Dès aujourd'hui, les clients de RBC peuvent visiter le www.rbc.com/lierrexall pour obtenir tous les détails de ce nouveau programme et la marche à suivre pour lier leurs cartes de débit et de crédit RBC admissibles à leur compte Be WellMC et devenir membre Be WellMC.

Une fois leurs cartes liées, les clients de RBC qui font des achats à tout établissement Rexall au Canada, balaient leur carte Be WellMC (ou utilisent l'appli Be WellMC) et paient avec une carte RBC liée recevront à tout coup 50 points Be WellMC pour chaque dollar d'achat admissible. De plus, les clients de RBC dont les cartes ont été liées auront un accès exclusif à des offres et à des promotions créées juste pour eux.

Le programme de fidélisation Be WellMC de Rexall, lancé en septembre dernier, compte déjà plus de 1,7 million de membres. Ces derniers bénéficient d'un accès à des outils et à de l'information sur la santé et le bien-être et profitent d'économies et d'avantages à valeur ajoutée. Pour en savoir plus sur Be WellMC, consultez le www.letsbewell.ca.

« Cette nouvelle offre nous permettra de remplir encore mieux notre mission d'une gestion simplifiée et plus payante de la santé et du bien-être, a mentionné Nicolas Caprio, président, Rexall. Nous espérons élargir notre partenariat avec RBC afin de pouvoir offrir d'autres outils et avantages aux Canadiens soucieux de prendre leur santé en main. »

Ce n'est que le début d'un partenariat stratégique entre les deux marques canadiennes. RBC et Rexall continueront de chercher ensemble des occasions d'offrir d'autres avantages aux Canadiens.

Rexall s'ajoute au nombre croissant de partenaires de RBC, qui, comme Petro-Canada, une entreprise de Suncor, permettent d'offrir de façon novatrice des économies et des avantages à valeur ajoutée aux clients. Depuis le début du partenariat stratégique entre RBC et Petro-Canada en 2017, les clients économisent instantanément 3 ¢ le litre d'essence chaque fois qu'ils paient avec leur carte RBC liée et obtiennent 20 % plus de Petro-Points et, s'il y a lieu, 20 % plus de points RBC Récompenses. Les clients ont ainsi pu économiser plus de 60 millions de dollars en carburant, et ce nombre ne cesse de croître. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcbanqueroyale.com/petro-canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce nouveau programme et la marche à suivre pour lier vos cartes RBC et Rexall au www.rbc.com/lierrexall.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

Rexall

Avec un patrimoine remontant à plus d'un siècle, Rexall est l'un des principaux exploitants de pharmacies et possède une histoire dynamique d'innovation et de croissance. Notre priorité est de prendre soin de la santé des Canadiens, une personne à la fois. Avec plus de 400 pharmacies au Canada, Rexall et ses 8 500 employés fournissent des soins aux patients et un service à la clientèle exceptionnels. Rexall fait partie de Rexall Pharmacy Group Ltd. et est fière de compter parmi les membres de la grande famille de McKesson Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez rexall.ca. Suivez-nous sur Twitter (@RexallDrugstore), sur Instagram (@RexallDrugstoreOfficial) et sur Facebook (@RexallDrugstore).

