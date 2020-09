Du nouveau cette année : RBC récompense maintenant 20 étudiants et augmente à 5 000 $ le montant des bourses par année scolaire

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, en même temps qu'elle dévoilait le nom des lauréats 2020 du Programme de bourses d'études RBC pour Autochtones, la Banque Royale du Canada (RBC) annonçait que le programme décernait maintenant à 20 étudiants des bourses pouvant aller jusqu'à 5 000 $ par année d'études. Auparavant, 10 étudiants pouvaient obtenir jusqu'à 4 000 $ par année d'études, pendant deux à quatre ans, pour payer leurs frais de scolarité et de subsistance.

« En doublant le nombre de bourses d'études et en augmentant le montant de chaque bourse, nous concrétisons notre promesse aux jeunes Autochtones de leur faciliter l'accès à l'éducation et à des occasions, dit Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones RBC. Les jeunes Autochtones ont des idées audacieuses qui peuvent créer une nouvelle voie pour leurs collectivités et le pays, et il est important que nous trouvions des moyens de transformer ces idées en réalité. »

Le Programme de bourses d'études RBC pour Autochtones a été lancé en 1992. À ce jour, plus de 1,7 million de dollars ont été remis à 178 jeunes Inuits, Métis et des Premières Nations provenant de l'ensemble du Canada qui poursuivent des études postsecondaires. Des bourses sont octroyées à des étudiants inscrits à des programmes dans tous les domaines d'études. Cette année, les lauréats proviennent d'un vaste éventail de domaines, dont la nutrition, l'ingénierie, la comptabilité, l'éducation de la petite enfance et l'environnement.

« Chaque année, le Programme de bourses d'études RBC pour Autochtones donne de l'espoir aux jeunes Autochtones du Canada. Il donne la preuve que l'éducation contribue de manière importante à leur avancement et à celui de leurs collectivités, souligne Ryland Conrad, lauréat d'une bourse en 2017 et maintenant employé de RBC. En les soutenant dans leurs études, RBC s'assure que les jeunes Autochtones ont accès à l'outil le plus puissant pour réduire la pauvreté et l'inégalité et jeter les bases d'une croissance économique durable dans leurs collectivités. »

En 2015, RBC a signé les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Ce faisant, la Banque s'est engagée à proposer des solutions concrètes pour faire avancer les efforts de réconciliation, y compris des initiatives appuyant l'éducation.

« Les jeunes Autochtones se heurtent encore aujourd'hui à de nombreux obstacles à l'éducation. Ces bourses d'études sont pour nous un moyen de contribuer à éliminer certains de ces obstacles, à favoriser l'égalité et à assurer le rayonnement du savoir et des perspectives autochtones », ajoute M. Sturges.

Pour obtenir la liste complète des lauréats de cette année et en savoir plus sur les Bourses d'études RBC pour Autochtones, notamment comment présenter une demande, consultez le site http://aboriginalstudents.ca/rbcfr.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: AJ Goodman, 647 286-4032, [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com