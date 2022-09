MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui qu'elle se joindra au programme de récompenses MOI de METRO Inc. à titre de partenaire de fidélisation clé. Cette collaboration permettra d'offrir aux clients de RBC et de METRO une valeur personnalisée et unique au quotidien.

« Nous sommes ravis de nous associer à un chef de file et aux marques distinguées de METRO Inc. comme Metro, Super C, Jean Coutu et Première Moisson », a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. « Nous sommes heureux de développer le réseau de commerçants partenaires du programme Avion Récompenses grâce à cette collaboration. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de nos valeurs communes et de notre culture axée sur le client pour approfondir nos relations avec un plus grand nombre de Canadiens et offrir un choix, une souplesse et une valeur exceptionnels à des millions de consommateurs au Québec. »

La collaboration entre RBC et METRO Inc. commencera par le lancement, en 2023, d'une intéressante nouvelle carte de crédit comarquée pour les consommateurs québécois.

« RBC est fière d'ajouter à sa longue histoire au Québec et de s'associer à une marque qui incarne notre engagement commun à offrir des expériences et des solutions de premier plan pour aider les Canadiens à en obtenir plus au quotidien », a déclaré Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, Québec à RBC.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Médias : Julia Miller, Communications, RBC, [email protected]