RBC acquiert les droits de dénomination du London Convention Centre

« RBC a établi une longue et riche tradition dans le Sud-ouest de l'Ontario, et nous sommes très fiers d'annoncer le nouveau nom du centre des congrès, car il témoigne de notre engagement envers la région et ses collectivités, déclare Francine Dyksterhuis, présidente régionale, Sud-ouest de l'Ontario, RBC. Nous sommes emballés de collaborer avec nos partenaires de RBC Place London pour rendre cette commandite dynamique en faisant le reflet de notre engagement collectif à offrir des expériences exceptionnelles, à favoriser l'innovation et à jouer un rôle de leaders dans la collectivité. »

« RBC et le centre des congrès partagent un même engagement à renforcer la culture et l'économie du Sud-ouest de l'Ontario, ainsi que, plus généralement, les occasions qui y sont offertes. La nouvelle RBC Place London constitue un nouveau pas dans l'évolution constante de notre centre en tant que destination accueillant des événements exceptionnels », déclare Peter White, président du conseil d'administration de la London Convention Centre Corporation.

RBC Place London est le plus grand centre des congrès du Sud-ouest de l'Ontario. Il s'y tient chaque année des centaines de congrès, de colloques et d'autres événements qui attirent des milliers de participants venus de l'Ontario et d'ailleurs. En 2018, le centre des congrès a accueilli plus de 300 événements qui ont généré 126 995 journées congressistes et ont eu une incidence économique record de 21,3 millions de dollars à London et dans la région.

« Notre centre des congrès est depuis longtemps un facteur de dynamisme économique local et fait de la région une destination privilégiée pour les congrès, rencontres et autres événements, déclare le maire Ed Holder. Nous sommes fiers de voir s'associer une marque nationale respectée et notre centre des congrès de réputation exceptionnelle - et cela d'une façon qui crée de nouvelles possibilités pour les deux organisations en plus de faire la promotion de London et de souligner la force de nos secteurs du tourisme et de l'hébergement. »

En 2018, RBC a versé plus de 100 millions de dollars en dons et en commandites au pays et à l'étranger, dont 4 millions de dollars dans le Sud-ouest de l'Ontario.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

Le London Convention Centre

Le London Convention Centre a reçu la certification internationale Or de l'AIPC et offre un espace de plus de 70 000 pieds carrés aménagé de façon exceptionnelle pour la tenue de rencontres et d'expositions. L'établissement est un point de ralliement pour des gens des collectivités locales et d'autres collectivités de la province, du pays et du monde entier, auxquels il propose à la fois des expériences personnalisées facilitant le transfert de connaissances et des divertissements agréables.

