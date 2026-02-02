Tenir le cap contre le racisme au Québec : bilan des avancées concrètes

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a déposé aujourd'hui le Bilan final des avancées et des réalisations du Groupe d'action contre le racisme, cinq ans après le dépôt du rapport Le racisme au Québec: tolérance zéro.

L'ensemble des 25 actions qui y sont formulées ont été réalisées ou sont en voie de l'être. Au total, 11 ministères et organismes (MO) ont été porteurs d'actions pour lutter contre le racisme. C'est 180 M$ qui ont été investis pour mettre ces actions en œuvre, en plus des initiatives entreprises par chaque ministère via son propre financement. Plusieurs de ces mesures continueront d'être déployées par les ministères concernés.

Les 25 recommandations du Groupe d'action contre le racisme mises en place par notre gouvernement ciblaient des secteurs d'intervention prioritaires comme le logement, la sécurité publique, l'éducation et l'emploi. Sur les 25 actions recommandées, 12 visent à lutter contre le racisme qui touche les Premières Nations et les Inuit.

La mise en œuvre des actions a notamment permis :

La nomination d'un ministre responsable de la Lutte contre le racisme;

Des campagnes nationales pour sensibiliser la population québécoise à la lutte contre le racisme et aux réalités des Premières Nations et des Inuit;

Une croissance des minorités visibles dans la fonction publique et sur les CA des sociétés d'État;

Des mesures structurantes en matière policière, dont la production de formations destinées aux policiers, le financement de projets de patrouilles mixtes avec une intervenante ou un intervenant psychosocial et l'adoption d'une Ligne directrice sur les interpellations policières;

La création d'hébergements pour étudiantes et étudiants autochtones avec milieu de vie culturellement adapté à Trois-Rivières, Sept-Îles et Québec;

Des sommes importantes consacrées à améliorer l'accès à la justice pour les Premières Nations et les Inuit.

Le Bureau de coordination de la lutte contre le racisme poursuivra la consolidation des actions engagées dans le but d'ancrer durablement la lutte contre le racisme. À cette fin, un appel à projets sera lancé prochainement pour soutenir des initiatives sur le terrain, portées par des acteurs engagés, et pour renforcer l'impact concret des actions menées partout sur le territoire.

Citation :

« Issu moi-même de la diversité, je suis particulièrement sensible aux réalités vécues par les minorités. La lutte contre le racisme, la défense des droits et la sensibilisation aux réalités des communautés ethnoculturelles sont au cœur de l'engagement de notre gouvernement. Je suis fier de pouvoir présenter un bilan positif des actions mises en œuvre, fruit du travail concerté des ministères et des organismes impliqués. Ces efforts font progresser la lutte contre le racisme et contribuent à bâtir un Québec plus équitable, plus inclusif et plus uni. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le Groupe d'action contre le racisme a été formé le 15 juin 2020. Son mandat était de proposer une série d'actions pour lutter contre le racisme.

Co-présidé par feu la ministre Nadine Girault et le ministre Lionel Carmant, le GACR réunissait aussi le ministre Ian Lafrenière et les députés gouvernementaux Denis Lamothe, Isabelle Lecours, Sylvie D'Amours et Christopher Skeete.

Les principaux MO impliqués comme porteurs principaux de la réponse à une ou des actions recommandées par le GACR sont : Le ministère de la Sécurité publique; Le ministère de la Justice du Québec; Le ministère de l'Éducation; Le ministère de l'Enseignement supérieur; Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration; Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie; Le ministère du Conseil exécutif; Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit; La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; La Commission de la construction du Québec.



SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]