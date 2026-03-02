Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Festival international de Casteliers

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une somme de 297 920 $ au Festival international de Casteliers qui est une plaque tournante pour la diffusion des arts de la marionnette au Québec. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Se déroulant du 2 au 8 mars, le Festival international de Casteliers donne rendez-vous à de nombreux professionnels de tous les horizons et présente une multitude d'œuvres du Québec, du Canada, de France, de Belgique, d'Espagne et d'Italie. Cette 21e édition propose un programme riche qui permettra aux participants de découvrir le monde fascinant du 11e art. Le public aura notamment l'occasion d'assister à une foule de spectacles et à des projections de films documentaires, de visiter l'une ou l'autre des trois expositions ainsi que l'installation interactive Cosmogonie domestique et le parcours-exposition Marionnettes en vitrines!, en plus de se joindre à un café-causerie et à une table ronde.

Les professionnels qui prendront part à l'événement pourront également participer au Marché international de Casteliers, seul marché de diffusion au Québec spécialisé dans les arts de la marionnette.

« Je salue madame Louise Lapointe qui a fondé cet événement phare. Au fil des éditions qu'elle a dirigées, elle a façonné l'âme de ce festival unique et, ce faisant, elle a contribué au développement du 11e art d'ici. Je souhaite également un grand succès à celle qui a pris son relais à la direction du Festival ces derniers mois, madame Myriam Larone. J'invite le public de tous âges à cette édition de transition qui donne une place particulière aux pionniers et à la relève des arts de la marionnette. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Casteliers une somme de 257 920 $ provenant du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités.

Le ministère de la Culture et des Communications verse au Festival une aide de 40 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

