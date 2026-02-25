Patrimoine religieux - Des travaux d'urgence seront réalisés au presbytère de Saint-Cuthbert

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que des travaux d'urgence seront effectués au presbytère de Saint-Cuthbert grâce au soutien du gouvernement du Québec. Les travaux visent la restauration des cheminées, le rejointoiement et l'étanchéisation de la maçonnerie, ainsi que la stabilisation des fondations.

Construit en 1876, le presbytère possède des éléments architecturaux significatifs et structurels qui sont actuellement compromis. Une aide financière de 320 000 $ est donc versée à la Fabrique de la paroisse de Saint-Cuthbert afin de freiner la dégradation de l'immeuble patrimonial classé. Celui-ci est situé dans le noyau villageois, au sein d'un ensemble institutionnel de tradition catholique. Il loge du personnel ecclésiastique et possède une salle multifonctionnelle au sous-sol qui accueille diverses activités communautaires pour la population locale.

« Les enjeux qui touchent la préservation du patrimoine religieux partout au Québec sont nombreux et complexes. En attendant de définir les solutions les plus durables pour orienter nos interventions, notre gouvernement est heureux d'offrir un soutien pour les situations dans lesquelles il est impératif d'agir rapidement, comme au presbytère de Saint-Cuthbert. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« À titre de députée de Berthier, je me réjouis de voir ce projet se concrétiser pour le presbytère de Saint-Cuthbert. La préservation de notre patrimoine est essentielle pour maintenir vivante l'histoire de nos communautés. Ce soutien permettra de protéger un lieu significatif pour les citoyens et la vie communautaire locale. Je remercie tous les partenaires qui contribuent à cette belle réalisation. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Berthier

L'aide financière pour les travaux urgents à réaliser au presbytère de Saint-Cuthbert provient du Plan québécois des infrastructures 2025-2035.

En 2023-2024, un montant de 360 000 $ a été octroyé à la Fabrique de la paroisse de Saint-Cuthbert pour restaurer les galeries servant d'accès et d'issues en prévision du chantier devant être amorcé au printemps 2026.

Le presbytère de Saint-Cuthbert est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis le 15 février 1980. L'immeuble présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs architecturale et historique.

