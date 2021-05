MONTRÉAL, le 15 mai 2021 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer la ratification de la convention collective 3 par les membres du Local 100 d'Unifor, le syndicat représentant environ 700 employés de VIA Rail travaillant dans les centres de maintenance.

Cette convention renouvelée pour une durée de deux ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021) a été ratifiée par les membres le 15 mai et, tout comme les conventions collectives 1 et 2, comprend une augmentation salariale de 2 % pour 2021, des améliorations des avantages sociaux ainsi que la révision de diverses règles de travail.

« Nous nous réjouissons que toutes les conventions collectives aient maintenant été ratifiées », déclare Martine Rivard, chef, Expérience employé. « Je tiens bien sûr à remercier toutes les parties qui ont été impliquées dans ce processus et qui ont contribué à ce dénouement positif. En dépit de la situation sans précédent à laquelle nous sommes confrontés depuis 2020, la rigueur et le professionnalisme ont conduit à cette entente juste et raisonnable. Le travail des employés de nos centres de maintenance est crucial pour assurer que nous offrons une expérience de voyage sécuritaire et agréable à nos passagers et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble afin de demeurer la voie sensée de voyager ».

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

