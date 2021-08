Le financement du gouvernement du Canada contribuera à élaborer et à livrer du contenu médiatique numérique dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire

WINNIPEG, MB, le 4 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'affaire à rapprocher les Canadiens et les Canadiennes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire de l'Ouest et du Nord du pays en investissant dans une initiative en ligne qui permettra de produire et de livrer du contenu médiatique numérique en français, pertinent sur le plan culturel. L'objectif est de promouvoir des interactions en ligne entre les membres de ces communautés minoritaires en leur permettant de consulter du contenu local et régional auquel ils n'auraient pas normalement accès et en renforçant leur sentiment d'appartenance au-delà des frontières de leur province ou territoire.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investirait 3,8 millions de dollars dans Web Ouest, un projet réalisé par la Société de la francophonie manitobaine en partenariat avec les Productions Rivard. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Après un projet pilote fructueux mené au Manitoba de 2015 à 2017, le projet Web Ouest est élargi et englobera des organismes francophones de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Les programmes offerts en ligne comprendront des séries Web, des blogues, de grands rendez-vous et des activités culturelles ainsi que des soirées en plein air virtuelles au cours desquels on présentera du contenu de producteurs de l'Ouest et du Nord, ayant tous fait l'objet de campagnes de promotion au moyen de réseaux de médias sociaux.

Par ailleurs, en plus de générer du nouveau contenu, le projet offrira des possibilités de formation et de mentorat à des personnes occupant des postes de premier échelon, comme des assistants à la réalisation, et à des étudiants francophones de niveau postsecondaire intéressés par la production de vidéos en ligne. Le financement est octroyé par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien.

« Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'être connecté et investit dans les organismes communautaires qui aident la population canadienne à se brancher. On trouve des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout dans les régions de l'Ouest et du Nord. Ce projet leur permettra de créer des liens grâce à des expériences en ligne, favorisera les conversations et célébrera la culture francophone et la vitalité des communautés. »

− L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« La Société de la francophonie manitobaine se fait la championne de la francophonie au Canada. Elle transmet des idées novatrices et génère de nouvelles possibilités qui dépassent les frontières du Manitoba. En travaillant en collaboration avec les Productions Rivard - une autre entreprise du Manitoba qui connaît du succès - et des partenaires du milieu communautaire de l'Ouest et du Nord, la Société met en place une communauté virtuelle essentielle composée de Canadiens et de résidents francophones, qui se réunissent pour expérimenter des programmes pertinents, peu importe où ils habitent. »

− L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Le projet Web Ouest offre une occasion parfaite pour collaborer avec nos partenaires de l'Ouest et du Nord qui ont le même but, soit promouvoir l'utilisation de la langue française. La Société est extrêmement fière de faire partie d'un projet, lequel rapproche les communautés francophones et crée des ponts entre des gens qui aiment et apprécient la langue française. »

− Christian Monnin, président, Société de la francophonie manitobaine

« Web Ouest, c'est un contenu imaginé et conçu à partir des intérêts du public. Le projet établit des liens entre des gens qui ont en commun la langue française. C'est une invitation aux internautes à consommer du contenu fait par, pour et avec eux. C'est une nouvelle plateforme qui se bâtit autour des activités, des personnalités et de la diversité d'une francophonie riche et répartie sur le territoire de l'Ouest et du Nord. »

− Louis Paquin, producteur, Productions Rivard

Le programme Développement des communautés de langue officielle favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement. Le sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire facilite la mobilisation d'organismes communautaires et renforce leur capacité d'agir pour obtenir des gains mesurables sur le plan de la vitalité des communautés tout en encourageant l'innovation et l'excellence. Ce sous-volet a obtenu un financement supplémentaire dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

