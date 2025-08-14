Le secrétaire parlementaire David Myles visite le Satellite Théâtre à Moncton

MONCTON, NB, le 14 août 2025 /CNW/ - L'identité et la culture canadiennes favorisent l'innovation, la croissance économique et la fierté nationale. En soutenant des initiatives communautaires qui célèbrent la diversité culturelle, rassemblent les gens et créent des espaces où nous pouvons faire connaître nos histoires, notre patrimoine et nos traditions, nous renforçons les liens qui nous unissent et bâtissons un Canada où chacun a sa place.

Aujourd'hui, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), ainsi que député de Fredericton-Oromocto, a annoncé l'octroi de plus de 1 200 000 $ à divers projets dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme.

Grâce à cet appui financier, les communautés du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de projets qui favorisent la lutte contre le racisme, la diversité et l'inclusion; la compréhension interculturelle et interconfessionnelle; et la recherche visant à sensibiliser la population aux disparités et aux défis auxquels font face les groupes dignes d'équité. Les projets comprennent des activités culturelles interactives comme des festivals et des célébrations, ainsi que des projets visant à réduire les obstacles à l'emploi dans les secteurs des arts et de la culture.

Dans le cadre de la présente annonce de financement, le Satellite Théâtre, un organisme de Moncton qui se sert du théâtre pour sensibiliser la population aux enjeux touchant l'identité, la migration et le dialogue culturel, recevra 154 325 $. L'aide permettra à l'organisme d'offrir des outils, des possibilités et des espaces aux artistes et aux travailleuses et travailleurs culturels racisés et de leur donner les moyens de devenir des cheffes et chefs de file au sein de leurs communautés.

Des investissements dans la vie culturelle de nos communautés et dans la promotion de projets multiculturels et de lutte contre le racisme sont indispensables au renforcement du tissu culturel et social du Canada.

« Un Canada fort et inclusif est un pays où tout le monde se reconnaît dans les histoires, les scènes et les espaces culturels. La culture n'est pas seulement l'expression de notre identité, c'est un pilier fondamental de notre souveraineté et de notre force économique. En soutenant des projets de lutte contre le racisme et la diversité culturelle, nous contribuons à bâtir des communautés dynamiques, équitables et unies. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Cette aide aura une incidence significative partout au Canada atlantique. Elle soutient les artistes et les organismes qui rassemblent les communautés, célèbrent notre diversité et nous poussent à nous dépasser. »

- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) ainsi que député de Fredericton-Oromocto

Les projets annoncés aujourd'hui représentent un investissement total de 1 225 207 $ au Canada atlantique.

Satellite Théâtre est un organisme sans but lucratif de Moncton. Son mandat est de promouvoir l'épanouissement d'une communauté francophone moderne et ouverte au Canada en offrant des productions théâtrales et des activités de sensibilisation. Cette compagnie de théâtre créative et itinérante produit des spectacles qui font entendre la voix des personnes marginalisées, qu'elles soient acadiennes, anglophones, autochtones ou nouvellement arrivées.

Satellite Théâtre recevra 154 325 $ du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme pour un projet qui vise à éliminer les obstacles auxquels font face les groupes racisés dans les secteurs artistique et culturel. Le projet permettra de mettre en œuvre des initiatives de sensibilisation interculturelle ciblant les organismes artistiques du Nouveau-Brunswick, en particulier ceux de la communauté théâtrale.

Projets bénéficiant d'un appui financier dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme Région Bénéficiaire Projet Somme allouée Nouveau-Brunswick Satellite Théâtre Multiculturalisme dans le théâtre acadien 154 325 $ Star Light Entertainment Association Inc. Summer Soulsa 2025 12 000 $ Greater Moncton Scottish Association Inc. 19e Greater Moncton Highland Games & Scottish Festival 15 000 $ Cedar Festival Lebanese Cedar Festival 7 000 $ Filipino-Canadian Community of New Brunswick Incorporated 10 ans d'héritage philippin : célébrations au Nouveau-Brunswick en 2025 et 2026 20 000 $ Jamaican Canadian Association of New Brunswick Atlantic JerkFest 2025 5 000 $ Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. - Section de Saint John Célébrations du Mois du patrimoine asiatique dans la région métropolitaine de Saint John 22 000 $ Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. - Section de Fredericton Célébrations entourant le partenariat entre le Canada et l'Asie à l'occasion du Mois du patrimoine asiatique de 2025 35 000 $ Club de culture arabe Festival du patrimoine arabe de 2025 25 000 $ Nouvelle-Écosse Eye Level Gallery Society Élaboration des politiques antiracistes d'Eye Level avant d'embaucher du personnel et faire des changements en matière de ressources humaines 48 520 $ Université Dalhousie Pathways to Equity: Black and Indigenous Curatorial Mentorships and Cultural Leadership Initiative 105 580 $ Filipino Cultural Society of Nova Scotia Philippine Fiesta! Halifax 2025 8 000 $ South Shore Multicultural Association Festival multiculturel de South Shore de 2025 13 000 $ Union of Nova Scotia Mi'kmaq Indian Day School Commemoration Mawio'mi 60 000 $ Atlantic Kite Festivals Society East Coast Kite Festival 2025 7 000 $ Africa Festival of Arts and Culture Society (Afacs) Festival africain des arts et de la culture de 2025 (Afrifest) (1re année) et Festival africain des arts et de la culture de 2026 (Afrifest) (2e année) 58 000 $ Jamaican Cultural Association of Nova Scotia (Jcans) 12e célébration multiculturelle de la diaspora caribéenne de l'organisme 27 000 $ Ndi Igbo Cultural Association, Nova Scotia Áfàméfùnà & Iri-Ji 2025: Harvest of Stories & Yams 7 000 $ Sanskar Cultural Society Holi: The Color Carnival - Celebrating Asian Heritage 4 750 $ Delmore Buddy Daye Learning Institute Inc. The African Nova Scotian History Challenges Awards Ceremony 16 300 $ Celtic Cultural Society of Nova Scotia Festival culturel celtique de Halifax de 2025 23 000 $ Nova Multifest Society Nova Multifest de 2025 35 000 $ Bangladesh Community Association of Nova Scotia Promoting Inclusivity: Initiatives Against Anti-Asian Racism in Nova Scotia by observing Bengali New Year 3 500 $ Cedar Festival Lebanese Cedar Festival 7 000 $ Terre-Neuve-et-Labrador Labrador Creative Arts Festival Inc. Labrador Creative Arts Festival: Transforming the Next 50 125 000 $ Association for New Canadians Pathways to Leadership: Empowering Newcomer and Racialized Youth in NL's Arts and Creative Industry 169 232 $ Eastern Edge Art Gallery Inc. Art for Equity: Outreach Tour and Symposium 200 000 $ Benoits Cove Elmastukwek Mawiomi 12 000 $

