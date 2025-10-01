Rapport du Groupe de travail sur la sécurité des élections au sujet de la course à la direction du Parti libéral de 2025

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les organisations fédérales chargées de la sécurité et du renseignement sont au premier plan des efforts du Canada pour lutter contre les campagnes d'ingérence étrangère ciblant les institutions démocratiques. Les organisations membres du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections mènent continuellement des activités pour détecter et contrer l'ingérence étrangère, conformément à leurs mandats respectifs.

Le Groupe de travail joue un grand rôle pour protéger les institutions et les processus démocratiques du Canada. En janvier 2025, le Groupe de travail a été mis à contribution pour surveiller la campagne à la direction du Parti libéral du Canada afin de déceler toute ingérence étrangère possible.

Aujourd'hui, le Groupe de travail a publié son rapport intitulé Menaces pour la campagne à la direction du Parti libéral du Canada de 2025. Le rapport indique que le Groupe de travail n'a décelé aucun incident ayant eu un effet sur les résultats de la course à la direction.

Au cours de cette période, cependant, le Groupe de travail a observé et signalé des activités qui ont été considérées comme de l'ingérence étrangère. Entre autres, le mécanisme de réponse rapide d'Affaires mondiales Canada a détecté des campagnes de manipulation de l'information en ligne, tandis que le Groupe de travail a pris des mesures pour contrer une opération d'information visant la candidate à la course à la direction Chrystia Freeland. Le 7 février 2025, le Groupe de travail a informé l'exécutif du Parti libéral du Canada et les membres de la campagne à la direction de Mme Freeland de ces constatations, et a publié une déclaration pour mettre le public au courant des activités de manipulation.

Le rapport fait également état de préoccupations en matière de sécurité suscitées par un individu identifié par la GRC. Le nécessaire a ensuite été fait pour empêcher l'individu en question d'assister à un événement de campagne du candidat Mark Carney.

Voici quelques autres constatations figurant dans le rapport :

Aucun cyberincident n'a été détecté qui pourrait indiquer que des acteurs étatiques étrangers ciblaient expressément l'infrastructure de la course à la direction du Parti libéral du Canada.

Aucune menace extrémiste violente directe contre la course à la direction n'a été décelée dans les médias sociaux, les babillards électroniques, les salons de clavardage, les forums de discussion en ligne ou les médias.

Aucune menace directe n'a été détectée à l'endroit des candidats, ni envers l'administration de la course à la direction.

Le Groupe de travail a conclu que les incidents détectés n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats de la course à la direction.

Les courses à la direction et à l'investiture sont vulnérables à l'influence étrangère, comme l'indiquent le Rapport spécialsur l'ingérence étrangère dans les processus et les institutions démocratiques du Canada du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et le rapport de l'Enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux. C'était la première fois que le Groupe de travail devait surveiller une course à la direction d'un parti depuis sa création en 2019. Le Groupe de travail surveillera les futures courses à la direction des partis officiellement reconnus à la Chambre des communes.

Le gouvernement du Canada continuera d'adapter ses efforts pour lutter contre l'ingérence étrangère afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent avoir confiance dans la solidité et la résilience de notre démocratie.

Citation

« Alors que des acteurs étrangers continuent de tenter d'exercer une influence sur nos processus démocratiques, le gouvernement du Canada s'emploie à protéger nos institutions démocratiques de l'ingérence étrangère au moyen de multiples mécanismes, dont le Groupe de travail. Il est essentiel d'informer le public de ces efforts, et ce rapport y contribue. Pour assurer un avenir libre et prospère à toute la population canadienne, il est crucial d'avoir une démocratie forte, protégée et soutenue par les efforts de nos organisations de sécurité et du renseignement. »

-- Nathalie G. Drouin, Ad. E., sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre

Faits en bref

Le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections est composé du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications Canada, d'Affaires mondiales Canada et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Groupe de travail fournit des évaluations et des conseils aux partenaires gouvernementaux, aux hauts fonctionnaires et à d'autres partenaires pertinents en fonction des renseignements recueillis sur les menaces environnant les processus et les institutions démocratiques.

En janvier 2025, le champ d'action du Groupe de travail a été élargi pour inclure les élections partielles et la surveillance générale du contexte électoral pour les courses à la direction des partis reconnus.

Le Groupe de travail analyse les renseignements sur les intentions et les activités des auteurs de menace étrangers liées à l'ingérence étrangère, ainsi que toute observation de menaces d'extrémisme violent visant des élections ou des élections partielles.

Depuis mai 2023, le Groupe de travail a suivi activement toutes les élections partielles et a produit des rapports publics sur ses observations de toute ingérence étrangère dirigée contre ces élections.

