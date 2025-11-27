OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à une séance d'information technique sous embargo donnée par des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Alberta.

La séance d'information technique sera fournie à titre officieux seulement et ne pourra pas être attribuée.

L'enregistrement audio et vidéo de la séance à des fins de diffusion est interdit.

Activité : Virtuelle

Date: Le jeudi 27 novembre 2025

Heure: 9h 30 HE

Veuillez contacter [email protected] pour demander l'accès.

Modalités de l'embargo

En participant, les médias reconnaissent et acceptent les modalités de l'embargo. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis demeure en vigueur jusqu'à ce que le premier ministre Mark Carney signe le protocole d'entente lors de la cérémonie de signature qui se déroulera le 27 novembre à Calgary, en Alberta. Les participants ne doivent pas discuter publiquement ni diffuser, sous quelque forme que ce soit, les documents ou renseignements avant la levée de l'embargo.

En cas de dérogation aux modalités de l'embargo, les participants ou leurs organismes pourraient ne pas être autorisés à participer à de futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

Accès aux documents sous embargo

Les participants sont invités à communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias du Bureau du Conseil Privé à l'adresse [email protected] afin de recevoir les documents d'information à l'avance. En les recevant à l'avance, les participants acceptent de les garder sous embargo jusqu'à ce que ce dernier soit levé, comme indiqué ci-dessus.

Personnes-ressources: Relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]

SOURCE Gouvernement du Canada