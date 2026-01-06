PARIS, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Les membres de la Coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis se sont réunis aujourd'hui à Paris.

Nous avons tous insisté sur notre engagement à l'égard d'une paix juste et durable en Ukraine, en accord avec les principes de la Charte des Nations Unies, et salué les progrès accomplis, notamment dans le cadre des discussions entre les Américains, les Ukrainiens, les Européens et d'autres partenaires.

En particulier, la Coalition a clairement indiqué que la sécurité collective future de l'Ukraine et de la zone euro-atlantique dépend de la capacité de l'Ukraine à se défendre. Nous avons confirmé que la souveraineté et la sécurité durable de l'Ukraine doivent faire partie intégrante d'un accord de paix et que tout accord conclu devra être assorti de garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine.

Nous sommes tous prêts à adhérer à un système de garanties politiquement et juridiquement contraignantes qui sera activé dès l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, en complément des accords bilatéraux en matière de sécurité déjà en place et conformément à nos dispositions juridiques et constitutionnelles respectives.

Ces garanties comprendront les éléments suivants :

Participation à un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dirigé par les États-Unis. Un mécanisme fiable sera mis en place pour assurer la surveillance continue du cessez-le-feu, notamment grâce aux contributions des membres de la Coalition des volontaires. La Coalition des volontaires sera également représentée au sein de la commission spéciale qui sera créée pour traiter les violations, attribuer les responsabilités et déterminer les mesures correctives.



Soutien aux forces armées ukrainiennes : la Coalition a convenu de poursuivre à long terme l'envoi d'aide militaire et d'armement essentiels aux forces armées ukrainiennes afin de garantir le maintien durable de leurs capacités, puisqu'elles resteront la première ligne de défense et de dissuasion. Ce soutien comprendra, sans s'y limiter : des programmes de défense à long terme; un soutien financier pour l'achat d'armes; une coopération soutenue avec l'Ukraine en ce qui concerne son budget national et le financement de ses forces armées; un accès à des dépôts de défense pouvant fournir rapidement un soutien supplémentaire en cas d'attaque armée; la fourniture d'une aide pratique et technique à l'Ukraine pour la construction de fortifications défensives.



Force multinationale en Ukraine établie au moyen des contributions venant des nations volontaires dans le cadre de la Coalition, à l'appui de la reconstruction des forces armées de l'Ukraine et de la dissuasion. Une planification concertée a été réalisée pour la prise de mesures militaires d'apaisement dans les airs, en mer et sur terre et pour le renouvellement des forces armées de l'Ukraine, avec l'appui des forces de la Coalition présentes en Ukraine et dans la région. Nous avons confirmé que ces mesures d'apaisement ne devraient être mises en œuvre qu'à la demande de l'Ukraine lorsqu'une cessation crédible des hostilités aura lieu. Ces mesures seront dirigées par l'Europe, avec la participation des membres non européens de la Coalition et le soutien proposé par les États-Unis.



Engagement contraignant à soutenir l'Ukraine dans l'éventualité d'une attaque armée de la Russie afin de rétablir la paix. Nous avons convenu d'établir des engagements contraignants présentant l'approche que nous adopterons pour soutenir l'Ukraine et rétablir la paix et la sécurité en cas d'attaque armée de la Russie. Ces engagements peuvent inclure le recours à des capacités militaires, du soutien en matière de renseignement et de logistique, des initiatives diplomatiques, l'adoption de sanctions supplémentaires.



Engagement à resserrer la coopération à long terme en matière de défense avec l'Ukraine. Nous avons convenu que nous continuerions à resserrer une coopération mutuellement avantageuse en matière de défense, notamment au chapitre de la formation, de la production industrielle de défense conjointe et du renseignement, y compris grâce à l'utilisation d'instruments européens pertinents.

Nous avons décidé d'établir une cellule de coordination entre les États-Unis, l'Ukraine et la Coalition au bureau central de la Coalition à Paris.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

