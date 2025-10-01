Avis aux médias - Le gouvernement du Canada offrira une séance d'information technique sur le rapport de l'élection générale

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada travaillant au sein du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections (Groupe de travail MSRE) tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias afin de faire le point sur la publication du rapport rétrospectif sur la 45e élection générale, et plus précisément sur le Protocole public en cas d'incident électoral majeur.

Date : Le jeudi 2 octobre 2025 Heure (toutes les heures sont locales) : 13 h 00 Endroit : Amphithéâtre national de la presse

Pièce 200

144, rue Wellington

Ottawa, Ontario

*Les journalistes peuvent également être présents par vidéoconférence. Des renseignements sur la façon d'assister à l'événement seront transmis par la tribune de la presse.

La participation, en personne ou par Zoom, à la séance de questions et de réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les membres des médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

Documents

Pour recevoir des documents d'information, veuillez-vous inscrire auprès des Relations avec les médias du Bureau du Conseil privé ([email protected]). Les documents seront accessibles juste avant le début de la séance d'information technique.

En s'inscrivant pour recevoir les documents à l'avance, les participants acceptent de garder les documents sous embargo jusqu'au début de la séance.

SOURCE Bureau du conseil privé

Coordonnées : Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]