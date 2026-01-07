OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les communautés du Canada et du monde entier se réunissent pour célébrer Noël.

Pour les chrétiens orthodoxes, ce jour saint est l'occasion de célébrer la naissance de Jésus, de se réjouir de la lumière qu'il apporte et de s'engager à nouveau à suivre son exemple de service, de pardon et de générosité.

Noël nous rappelle que l'espérance peut succéder au désespoir et qu'après les ténèbres vient la lumière. Lorsque nous veillons les uns sur les autres et que nous prenons soin les uns des autres, nous incarnons les valeurs qui sont au cœur de cette période sacrée.

Je souhaite un très joyeux Noël à tous ceux et celles qui le célèbrent aujourd'hui. »

