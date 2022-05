Rapport annuel de la vérificatrice générale : la Ville de Montréal accueille les recommandations avec ouverture et intérêt

MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - La présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, a présenté la réaction de la Ville de Montréal à la suite du dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale (VG) de la Ville de Montréal, Michèle Galipeau, au conseil municipal.

« Le travail de Mme Galipeau et de son équipe est essentiel à une gestion saine, responsable et transparente de l'administration montréalaise. Il permet de faire de la Ville une organisation plus performante et bien gérée. Nous accueillons, encore cette année, les recommandations de ce rapport avec beaucoup d'ouverture et d'intérêt. Notre administration a déjà commencé le travail avec la mise en place de plusieurs recommandations et par l'identification d'initiatives en lien avec les conclusions du dernier rapport de la vérificatrice générale », a déclaré la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Voici les principaux commentaires de la Ville de Montréal quant à certains rapports d'audit contenus dans le rapport annuel 2021 de la VG.

Télétravail

Les deux dernières années se sont déroulées sous le signe de la pandémie de la COVID-19. Cela a mené à l'implantation accélérée du télétravail au sein de la Ville de Montréal, comme de nombreuses organisations montréalaises. La Vérificatrice générale s'est ainsi penchée sur la gestion des technologies de l'information utilisées pour le télétravail.

Cet audit visait à déterminer si les mécanismes de contrôle mis en place par la Ville permettent de fournir l'équipement nécessaire et les accès à distance sécurisés aux actifs informatiques afin que les employés maintiennent leur prestation de travail.

« Nous accueillons avec satisfaction les conclusions positives de ce rapport qui démontrent que notre administration a su s'adapter de façon exemplaire à la nouvelle réalité du télétravail en fournissant l'équipement nécessaire et des accès à distance sécurisés aux employés de la Ville de Montréal pour le maintien des opérations. Le Service des technologies de l'information (TI) de la Ville a su déployer rapidement tous les efforts requis pour permettre le télétravail. Aucune recommandation n'est émise dans ce dossier, ce qui est exceptionnel et qui est à souligner », a noté Dominique Ollivier.

Politique de l'arbre

La Ville de Montréal s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de plantation et d'entretien d'arbres. En effet, 500 000 arbres seront plantés sur le territoire montréalais au cours des 10 prochaines années.

La Ville a aussi fait le suivi de son accroissement en arbres depuis 2012 et les résultats sont probants. Avec la plantation de 207 000 arbres depuis 2012, la Ville présente un bilan d'accroissement positif de 123 500 arbres ces 10 dernières années. Et c'est sans compter les 183 400 frênes que Montréal a protégés entre 2012 et 2020. Une nouvelle mesure de l'indice de canopée, réalisée en 2019, sera par ailleurs annoncée sous peu.

Afin de répondre aux recommandations de la vérificatrice générale, la Ville mettra en place des mesures concrètes pour :

Préparer un guide d'élaboration d'un plan de gestion arboricole et accompagner les arrondissements dans l'élaboration de leur plan;

Mettre à jour l'inventaire arboricole de Montréal;

Élaborer un cadre normatif pour l'entretien des arbres.

« Notre administration est résolue à accélérer la transition écologique et à lutter efficacement contre les changements climatiques, de façon équitable entre les quartiers, et cela passe nécessairement par le verdissement de la Ville. Nous sommes fiers des progrès réalisés et nous continuerons d'améliorer nos processus afin d'en faire toujours plus pour verdir notre ville et améliorer sa résilience », a souligné Dominique Ollivier.

Plan d'action en itinérance

Devant les conclusions de la vérificatrice générale quant au Plan d'action montréalais en itinérance, la Ville de Montréal réitère qu'elle est actuellement à pied d'œuvre pour proposer des outils de mesure, des données comparatives et des indicateurs d'impacts pour évaluer les bénéfices attendus. En effet, en 2021, une nouvelle Division intelligence d'affaires sociales et optimisation (DIASO) a été créée. Son objectif est d'acquérir et de valoriser des données sociales.

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) collabore aussi aux travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la réalisation d'un troisième dénombrement en itinérance, qui aura lieu à l'automne 2022. Cette prise de données favorisera la compréhension du phénomène et des besoins qui y sont associés.

« Nous pouvons aussi confirmer que les relations de la Ville avec ses partenaires communautaires présents sur le terrain sont très bonnes et que nous sommes à même de constater, au quotidien, l'impact de nos actions. Nous allons évidemment continuer de travailler avec nos partenaires, mais aussi avec le gouvernement du Québec, de qui relève la question de l'itinérance, afin de toujours mieux soutenir les plus vulnérables de la société. Une chose est certaine, le souci de ne laisser personne derrière et de soutenir les plus vulnérables est au cœur de nos actions. Une volonté qui a d'ailleurs été soulignée dans le rapport de la VG dans le dossier de l'itinérance », a affirmé Dominique Ollivier.

La gestion des chantiers

Afin de minimiser les entraves et les impacts pour les citoyennes et les citoyens, la VG a voulu s'assurer que la Ville s'est dotée d'une approche structurée lui permettant d'avoir une vue de l'ensemble des chantiers.

« Nous prenons les recommandations de la VG très au sérieux, et nous sommes fiers d'annoncer que le Service des infrastructures du réseau routier a déjà mis en place ou identifié des initiatives d'amélioration continue qui sont en lien avec des recommandations de la vérificatrice générale, dont l'amélioration de la communication dans la planification des chantiers. Un comité interservices a été mis sur pied et un plan d'action pour répondre aux recommandations sera présenté au mois de juin », a déclaré Dominique Ollivier.

Rappelons que seuls 30 % des chantiers sont menés par la Ville alors que 70 % des chantiers sont sous la responsabilité d'autres donneurs d'ordre. La collaboration reste donc au cœur des actions de la Ville et la Charte des chantiers, dont elle s'est dotée, continuera de l'aider en ce sens.

« Notre administration a fait de la mobilité une priorité. Nous avons toujours su que les processus entourant les chantiers devaient être améliorés, c'est pourquoi nous n'avons pas attendu le rapport de la vérificatrice générale pour agir. Il reste, bien entendu, beaucoup de travail à faire. La gestion des chantiers et de ses impacts sur la population est une préoccupation de tous les instants et nous tentons constamment d'améliorer nos processus. Notre administration a commencé le travail avec la mise en place et l'identification d'initiatives en lien avec les recommandations de la vérificatrice générale, dont la mise sur pied de la Charte montréalaise des chantiers et l'Escouade mobilité, qui a mené un nombre record d'interventions l'an dernier. Ces mesures ont un impact significatif et constituent des outils précieux aujourd'hui et pour les années à venir », a indiqué Dominique Ollivier.

Par ailleurs, le Service des infrastructures du réseau routier déploiera une nouvelle phase de son programme visant à faciliter le recensement des projets des arrondissements pour ainsi obtenir un meilleur portrait de l'ensemble des chantiers. L'administration est déterminée à se donner les moyens nécessaires afin de mettre en place les recommandations de la vérificatrice générale pour améliorer la situation des chantiers à Montréal et s'assurera de la collaboration des arrondissements en ce sens.

« Par l'entremise de ses rapports, la vérificatrice générale nous permet de mettre en lumière des éléments à corriger, mais aussi des pistes de solution. Nous la remercions grandement pour son travail, qui contribue à faire de la Ville Montréal une meilleure administration municipale », a conclu Dominique Ollivier.

