Déclaration du Sommet d'Ankara

ANKARA, Türkiye, le 8 juill. 2026 /CNW/ -

1. « Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance de l'Atlantique Nord, sommes réunis à Ankara pour réaffirmer notre engagement inébranlable envers notre défense collective en vertu de l'article 5 du Traité de Washington et envers le lien transatlantique. Ainsi, une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. Notre unité, notre solidarité et notre force collective demeurent les fondements de la paix, de la sécurité et de la prospérité du milliard de citoyens que regroupe notre Alliance de nations libres et démocratiques. Nous maintenons donc notre engagement à l'égard de la dissuasion et de la défense sous tous les angles.

2. Pour contrer la menace à long terme que la Russie représente pour la sécurité et la stabilité euro-atlantiques ainsi que contrer la menace persistante du terrorisme, les Alliés réalisent l'engagement qu'ils ont pris à La Haye au sujet de leur défense. En 2025, les Alliés européens et le Canada ont augmenté de plus de 139 milliards de dollars leurs investissements qui visent à répondre aux besoins essentiels dans le secteur de la défense. Nos investissements nous fournissent les capacités nécessaires tout en renforçant notre industrie de la défense et sa résilience. Aujourd'hui à Ankara, nous annonçons de nouvelles acquisitions d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars. De plus, nous nous engageons à étendre la capacité collective de fabrication et à collaborer avec l'industrie pour accélérer l'innovation. Nous poursuivrons notre travail pour éliminer les obstacles aux échanges commerciaux dans le secteur de la défense parmi les Alliés et tirer parti des partenariats de l'OTAN afin de maximiser la portée de l'industrie de la défense et la collaboration.

3. Nous bâtissons l'avenir : une Europe forte au sein d'une OTAN forte, soit une Alliance modernisée. Les Alliés européens et le Canada, en collaboration avec les États-Unis, assument une part de responsabilité plus grande quant à la défense de l'Alliance. Les mesures de dissuasion et la défense de l'OTAN reposent sur une juste combinaison de capacités nucléaires, conventionnelles et de défense antimissile, auxquelles s'ajoutent des dispositifs spatiaux et cybernétiques. Nous nous engageons à maintenir notre avantage tactique. Nous investissons donc dans notre capacité à déployer, à outiller et à maintenir en puissance nos forces armées afin d'atteindre nos cibles à l'égard de nos capacités sur tous les plans, notamment en ce qui concerne la capacité de frappe de précision en profondeur, la défense aérienne et antimissile intégrée, les systèmes sans équipage, les technologies de pointe et les capacités du renseignement. Nous procédons en outre à la conception d'un infonuage transatlantique interopérable de combat et adoptons de puissants modèles d'IA.

4. L'Ukraine contribue à la sécurité transatlantique, et les Alliés demeurent unis dans leur soutien indéfectible de la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les Alliés européens et le Canada financent désormais par des moyens bilatéraux et multilatéraux la grande majorité du soutien fourni à l'Ukraine pour assurer sa sécurité. Les Alliés soulignent que ce soutien doit être équitable, prévisible et à long terme. Pour 2026, les Alliés s'engagent à investir 70 milliards d'euros dans de l'équipement, de l'assistance et de la formation militaires pour l'Ukraine et affirment leur engagement souverain à investir à tout le moins autant en 2027. À cette fin, nous saluons la décision de l'Union européenne de fournir du financement pluriannuel à l'Ukraine dans le cadre de son prêt de soutien à l'Ukraine.

5. L'Alliance continue de réagir et de s'adapter à la concurrence stratégique, à l'instabilité omniprésente, aux menaces hybrides et aux chocs récurrents qui définissent l'environnement global de sa sécurité. Les Alliés réitèrent qu'il ne faudra jamais que l'Iran possède d'arme nucléaire et appellent l'Iran à respecter entièrement la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

6. Nous sommes reconnaissants de la généreuse hospitalité que nous a réservée la Türkiye et attendrons avec impatience la tenue de notre prochaine rencontre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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