Le premier ministre Carney conclut de nouveaux partenariats en matière de défense au Sommet de l'OTAN de 2026

ANKARA, Türkiye, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Canada doit être prêt à se défendre ainsi que ses Alliés. À mesure que les menaces pesant sur l'Amérique du Nord évoluent, le Canada entend assumer l'entière responsabilité de la sécurité de l'Arctique canadien. Au cours de la dernière année, le Canada a entrepris la plus importante transformation de sa posture de défense depuis une génération, grâce à des investissements sans précédent, à des réformes majeures et à des partenariats plus solides avec ses Alliés. Grâce à ces efforts, le Canada est aujourd'hui un membre plus solide et plus performant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), doté d'une plus grande capacité à diriger et à faire progresser la mission de sécurité collective de l'Alliance.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa participation au Sommet de l'OTAN de 2026 à Ankara, en Türkiye. Au cours du Sommet, le Canada et ses Alliés ont signé une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment leur engagement envers l'OTAN et la sécurité transatlantique. Le Canada est en bonne voie d'atteindre l'objectif de l'OTAN consistant à consacrer 5 % du PIB à la défense d'ici 2035. Nous agissons rapidement et réalisons des investissements ambitieux et stratégiques dans le domaine de la défense, notamment dans une nouvelle flotte de sous-marins, la deuxième plus grande flotte de brise-glaces au monde ainsi que dans de nouveaux avions, missiles et systèmes de cyberdéfense.

Afin de renforcer la défense et la sécurité collectives, le premier ministre Carney a annoncé une série de nouveaux investissements et de nouvelles initiatives visant à développer la capacité industrielle de défense du Canada et de ses Alliés, à renforcer la dissuasion le long du flanc oriental de l'OTAN, à soutenir l'Ukraine et à mobiliser des capitaux privés pour donner suite à des priorités communes en matière de sécurité.

En Türkiye, le premier ministre a mis en relief de nouveaux partenariats et contrats dans le domaine de la défense qui stimuleront la croissance du secteur privé, notamment les suivants :

Un accord de principe avec Telesat pour que le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire (PCSA-P) utilise le réseau Telesat Lightspeed afin d'assurer des communications militaires par satellite souveraines, fiables et continues dans l'Arctique . Cet accord devrait déboucher sur un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de la défense du Canada.

. Cet accord devrait déboucher sur un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de la défense du Canada. Un contrat d'environ 800 millions de dollars avec la société norvégienne Kongsberg Defence and Aerospace visant à acquérir le missile d'intervention interarmées (« Joint Strike Missile ») , un missile à longue portée qui sera intégré dans les futurs avions de chasse de l'Aviation royale canadienne.

, un missile à longue portée qui sera intégré dans les futurs avions de chasse de l'Aviation royale canadienne. Une approche d'approvisionnement révisée concernant le projet de véhicule utilitaire léger visant à limiter l'appel d'offres à deux fournisseurs canadiens de défense pour la livraison de 1 600 à 2 100 véhicules utilitaires légers et de 400 à 500 remorques utilitaires légères à la partie militarisée de la flotte des Forces armées canadiennes.

Afin de renforcer davantage les capacités de l'Alliance, de développer la base industrielle transatlantique et de soutenir les entreprises innovatrices de pointe des secteurs de la défense et à double usage, le premier ministre Carney a annoncé ce qui suit :

Le Canada a accepté de lancer des négociations techniques en vue de rejoindre le fonds auxiliaire d'innovation de l'OTAN . L'objectif est de mettre au point des technologies émergentes et avancées qui revêtent une importance pour la défense et la sécurité de l'OTAN et, parallèlement, d'offrir aux innovateurs canadiens des occasions d'accéder à des capitaux, à des réseaux stratégiques et aux marchés transatlantiques.

. L'objectif est de mettre au point des technologies émergentes et avancées qui revêtent une importance pour la défense et la sécurité de l'OTAN et, parallèlement, d'offrir aux innovateurs canadiens des occasions d'accéder à des capitaux, à des réseaux stratégiques et aux marchés transatlantiques. Le Canada accueillera le Forum de l'industrie de l'OTAN de 2027 afin de renforcer la coopération entre les Alliés et l'industrie et, ainsi, de promouvoir l'innovation en matière de défense et les capacités industrielles au sein de l'OTAN.

Afin de resserrer les liens commerciaux avec les Alliés de l'OTAN et de créer de nouveaux partenariats pour les travailleurs et entreprises du Canada, le premier ministre a annoncé ce qui suit :

Le lancement de négociations avec l'Allemagne en vue de conclure un accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Allemagne. Comme l'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'Union européenne, le partenariat entre les deux pays soutient des carrières partout au Canada. Cet accord de partenariat permettra de regrouper les efforts de coopération réalisés à l'égard de priorités essentielles, telles que la sécurité et la défense, la technologie, l'investissement, les chaînes d'approvisionnement et les matières premières, l'énergie et l'espace, et donnera lieu à des projets et à des engagements concrets afin d'orienter et de faire progresser la coopération.

Comme l'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'Union européenne, le partenariat entre les deux pays soutient des carrières partout au Canada. Cet accord de partenariat permettra de regrouper les efforts de coopération réalisés à l'égard de priorités essentielles, telles que la sécurité et la défense, la technologie, l'investissement, les chaînes d'approvisionnement et les matières premières, l'énergie et l'espace, et donnera lieu à des projets et à des engagements concrets afin d'orienter et de faire progresser la coopération. Le lancement de négociations avec la Türkiye afin d'établir un accord de libre-échange global entre le Canada et la Türkiye. Le commerce bilatéral entre le Canada et la Türkiye a atteint 4,3 milliards de dollars en 2025, et cet accord permettra d'offrir d'importantes occasions aux entreprises, aux travailleurs et aux investisseurs des deux pays.

Le premier ministre a annoncé la prolongation de l'opération REASSURANCE, dirigée par le Canada, jusqu'en 2031 et l'intention d'y déployer jusqu'à 2 600 militaires canadiens de manière permanente. L'opération REASSURANCE, qui constitue la plus importante mission du Canada à l'étranger, contribue à dissuader toute agression russe sur le flanc est de l'OTAN et à renforcer notre défense commune. Le premier ministre a également confirmé que le Canada se joindra à la Lettonie et au Danemark en tant que troisième pays-cadre de la Division multinationale Nord, assumant ainsi davantage de responsabilités dans la protection du flanc oriental de l'OTAN.

Fort des négociations fructueuses menées ce printemps à Montréal avec des partenaires internationaux, le premier ministre Carney a salué le soutien de huit pays à la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Le Canada aide à diriger les efforts visant à mettre en place cette nouvelle institution financière multilatérale qui servira à mobiliser et à déployer des capitaux privés rapidement afin de renforcer la sécurité collective. Le Canada assume la direction et accueillera le futur siège de cette Banque, dont le mandat consistera à fournir des financements à long terme et à faible coût à l'appui d'initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience menées dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, ce qui aidera les gouvernements et les petites et moyennes entreprises à combler des manques de financement critiques. Les activités de la Banque contribueront également à stimuler la création de nombreux emplois dans les pays membres, grâce à de nouvelles commandes pour les entreprises du secteur de la défense et à de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents allant de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique à l'espace et aux cybercapacités.

Le premier ministre Carney a annoncé qu'une partie de l'engagement d'environ 2 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine annoncé précédemment par le Canada servira à répondre à des besoins urgents et essentiels, notamment :

475 millions de dollars pour l'achat de munitions, dont 75 millions de dollars pour la fourniture de munitions à portée accrue dans le cadre de l'Initiative tchèque en matière de munitions, et 400 millions de dollars pour l'achat de plus de 39 millions de cartouches de différents calibres auprès de l'industrie canadienne.

Près de 400 millions de dollars pour la construction de 35 véhicules blindés d'appui tactique de fabrication canadienne destinés à soutenir les unités de combat ukrainiennes en première ligne.

50 millions de dollars pour fournir à l'Ukraine des équipements essentiels dans les domaines des technologies de l'information et de l'ingénierie.

Le Canada figure parmi les pays ayant apporté le plus grand soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Depuis 2022, le Canada a versé plus de 25,5 milliards de dollars en aide multiforme à l'Ukraine, dont 8,5 milliards de dollars en soutien militaire.

Durant le Sommet de l'OTAN de 2026, le premier ministre a rencontré le secrétaire général de l'OTAN ainsi que les dirigeants de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Islande, de la Lettonie, de la Macédoine du Nord, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Türkiye et de l'Ukraine. Ces rencontres avaient pour but de promouvoir la coopération dans le cadre de priorités communes en matière de défense et de sécurité, notamment le renforcement des capacités des Alliés, le soutien à l'autodéfense de l'Ukraine et la reprise d'une navigation sûre et sans entraves dans le détroit d'Ormuz.

Le Canada s'est présenté à ce Sommet de l'OTAN sur une trajectoire clairement ascendante. En effet, il augmente rapidement ses dépenses militaires et met en place les capacités et les infrastructures nécessaires pour assurer notre défense et celle de nos Alliés. Grâce à de nouveaux investissements, à des partenariats plus étroits avec l'industrie de la défense, à un soutien renforcé à l'Ukraine et à un rôle accru dans le renforcement du flanc est de l'OTAN, le Canada tient ses engagements et contribue à bâtir une Alliance plus forte et plus sûre. Le Canada continuera d'accorder la priorité aux investissements dans l'Arctique dans le cadre des efforts qu'il déploie pour renforcer la défense collective, défendre la sécurité transatlantique et protéger les valeurs qui nous unissent.

Citations

« Les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont bien réelles, et le Canada saura y faire face en étant prêt à défendre nos intérêts, nos citoyens et nos Alliés. Nous renforçons rapidement nos capacités grâce à des investissements sans précédent dans de nouveaux sous-marins, brise-glaces, aéronefs et systèmes de cyberdéfense. De plus, nous resserrons nos partenariats avec nos Alliés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes un membre de l'OTAN plus solide et plus performant, doté d'une plus grande capacité à progresser dans sa mission de sécurité collective. Voici un Canada fort et sûr de lui, qui assume pleinement la responsabilité de sa défense, au profit d'un monde plus sûr et plus prospère. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Cette année, au Sommet de l'OTAN, le Canada a réaffirmé son engagement inébranlable envers l'Alliance, la défense collective et la sécurité de la région euro-atlantique. À l'heure où les Alliés renforcent leurs efforts de dissuasion, augmentent leurs investissements dans la défense, accélèrent la production industrielle de la défense et maintiennent leur soutien à l'Ukraine, le Canada restera un chef de file en investissant dans ses Forces armées canadiennes, en resserrant sa coopération avec ses Alliés et en contribuant à la force, à la sécurité et à la résilience de l'OTAN. Ainsi, l'organisation sera prête à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« À l'heure où les défis en matière de sécurité continuent d'évoluer, la force et l'unité de l'Alliance sont essentielles à notre défense et à notre sécurité collectives. Le Canada réalise des investissements historiques dans la défense pour renforcer sa souveraineté, soutenir son industrie de la défense et resserrer ses partenariats avec les pays de l'autre côté de l'Atlantique. De concert avec nos Alliés et partenaires, nous renforçons la sécurité dans l'Arctique, nous nous attaquons à des défis communs dans la région euro-atlantique et ailleurs et nous maintenons notre soutien inébranlable à l'Ukraine pendant qu'elle défend sa souveraineté. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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