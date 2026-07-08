Déclaration commune du premier ministre du Canada, Mark Carney, et du premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, sur le financement de la défense

ANKARA, Türkiye, le 8 juill. 2026 /CNW/ - « Le Canada et le Royaume-Uni reconnaissent le défi auquel tous les partenaires aux vues similaires sont confrontés pour augmenter leur capacité industrielle de défense, améliorer la résilience et soutenir la dissuasion et la défense.

Nous saluons l'intérêt grandissant que nous constatons chez nos Alliés et nos partenaires en vue d'établir des approches multilatérales pour le financement et l'approvisionnement en matière de défense, y compris nos initiatives en cours.

Ces initiatives pourraient favoriser l'investissement dans la capacité industrielle de défense, améliorer la coordination entre Alliés et accroître la disponibilité et l'interopérabilité des capacités. Elles peuvent être menées en parallèle à l'appui de la défense et de la sécurité collectives.

Les efforts réalisés par les pays qui appuient la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience et le Mécanisme de défense multilatéral sont hautement complémentaires et, mis ensemble, peuvent servir à accroître l'investissement dans la défense tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le Canada et le Royaume-Uni poursuivront leur proche collaboration pour veiller à ce que leurs initiatives respectives soient mises en place d'une manière cohérente et mutuellement avantageuse. Lorsqu'il est possible de le faire et dans le respect des mandats établis, nos deux pays chercheront à coopérer de près et à assurer la complémentarité. Nous encourageons les partenaires aux vues similaires à participer à ces discussions. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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