Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Val-d'Or English
Nouvelles fournies parTransports Canada
15 mai, 2026, 12:05 ET
VAL-D'OR, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, au nom du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, annoncera un financement pour la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Val-d'Or.
Un point de presse suivra l'annonce.
Date
Le mardi 19 mai 2026
Heure
11h00 (HAE)
Endroit :
Aéroport régional de Val-d'Or
93, rue Arseneault, suite 315, Val-d'Or (QC) J9P 0E9
Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Notes à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 19 mai » dans l'objet du courriel.
Consultez le site web de Transports Canada.
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SOURCE Transports Canada
Personnes-ressources : Nicolas Daoust, Conseiller régional, Québec, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 367-331-5785, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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