MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que Wade Oosterman, président de groupe et vice-président principal de Bell, assumera la direction opérationnelle de Bell Média en 2021 à la suite du départ de Randy Lennox, président de Bell Média, le 4 janvier.

« Au nom de tous les membres de l'équipe Bell, je tiens à remercier Randy de son leadership chez Bell Média et de son soutien pour assurer une transition harmonieuse au niveau de la direction en 2021, a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada. Haut dirigeant renommé du secteur de la musique et des médias, Randy s'est joint à Bell∘Média en∘2015 et a transformé l'entreprise en se concentrant sur le contenu et l'innovation numérique. Il a relancé Crave et nos autres plateformes numériques, accéléré la création de contenu canadien grâce à des investissements stratégiques, notamment dans le réseau Noovo au Québec et Pinewood Studios Toronto, et a créé des partenariats exclusifs avec les plus grandes marques internationales de contenu comme HBO Max, Starz et iHeartRadio. Dans un secteur des médias en pleine mutation, Randy a assuré la position de Bell Média en tant que première marque multimédia au Canada. »

« J'ai bien hâte de travailler avec Wade. Il saura diriger l'équipe de Bell Média dans la mise en œuvre de nos impératifs visant notamment à offrir le contenu le plus captivant aux Canadiens sur toutes les plateformes, tout en s'assurant de gérer avec agilité et selon une structure de coûts efficace dans un marché des médias concurrentiel en constante évolution, a ajouté M. Bibic. Wade, qui encadre déjà la stratégie globale de Bell∘Média en tant que président de groupe, est réputé pour avoir constitué des équipes exceptionnelles et obtenu des résultats dans tous les segments du marché des communications. Au cours de ses 14∘ans chez Bell, Wade a également été à la tête de nos équipes Bell∘Mobilité et Services résidentiels, ce qui lui a donné beau jeu pour exploiter pleinement tous les actifs de Bell afin d'asseoir notre leadership dans les médias et la télévision. »

Devorah Lithwick

M. Oosterman a également agi à titre de chef de la gestion de la marque chez Bell depuis qu'il s'est joint à l'entreprise. Alors qu'il se concentre entièrement sur ses responsabilités au sein de Bell Média, Bell a annoncé la nomination de Devorah Lithwick, première vice-présidente, gestion de la marque, au poste de première vice-présidente, chef de la gestion de la marque. Cette nomination entrera en vigueur en janvier 2021.

« Haute dirigeante chevronnée comptant plus de 25 ans d'expérience dans le développement de marques et la communication marketing au Canada, Devorah est le choix idéal pour le poste de chef de la gestion de la marque, a mentionné M. Bibic. Se joignant à nous en 2006 en tant que vice-présidente, gestion de la marque, puis promue au poste de vice-présidente principale en 2017, Devorah a joué un rôle clé pour transformer la marque Bell pour en faire l'une des plus importantes au pays.

Randy Lennox

M. Lennox s'est joint à Bell Média en qualité de président, radiodiffusion et contenu en 2015, puis a été promu président de Bell Média en 2017, relevant de Wade Oosterman, président de groupe. Applaudi pour son appui à la production télévisuelle et de films documentaires canadienne, M. Lennox, qui a été président du conseil du Festival mondial des médias de Banff, a également siégé aux conseils d'administration de Music Canada, de l'Allée des célébrités canadiennes, du Massey Hall et du Roy Thomson Hall, sans oublier du Groupe consultatif sur la stratégie de la culture de l'Ontario.

Lauréat d'un prix Juno et membre du Temple de la renommée de l'industrie canadienne de la musique et de la radiodiffusion, M. Lennox était auparavant président et chef de la direction de Universal Music. À ce titre, il a contribué au lancement de la carrière de nombreux artistes canadiens, notamment The Tragically Hip, Justin Bieber, Drake et Shawn Mendes.

Wade Oosterman

S'étant joint à Bell en 2006 à titre de président, Bell Mobilité et chef de la gestion de la marque, M. Oosterman a été promu président de Bell Mobilité et Services résidentiels en 2010, puis président de groupe (où il était responsable de l'orientation stratégique des services résidentiels, sans fil et des médias de Bell) en 2015. Enfin, il est devenu vice-président principal de Bell en 2018. Un chef de file de l'industrie des communications canadienne depuis plus de trente ans, M. Oosterman a été un haut dirigeant du sans-fil et de la marque au sein de nombreuses sociétés de communications canadiennes inscrites en bourse. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School de l'Université Western, il siège aux conseils d'administration du Festival international du film de Toronto (TIFF) et de Telephone and Data Systems Inc.

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, d'Internet et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Bell Média est la première entreprise canadienne de multimédias, possédant 35 stations de télévision exploitées par CTV et Noovo, 29 chaînes spécialisées, dont les réseaux sportifs TSN et RDS, les plateformes numériques Crave et Noovo.ca, 109 stations de radio réparties dans 58 marchés, les marques de nouvelles numériques et de divertissement les plus populaires au pays, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

