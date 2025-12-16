VANCOUVER, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé qu'elle avait donné aujourd'hui un avis de remboursement le 16 janvier 2026 de la totalité de ses billets à 3,75 % de série CV échéant le 10 mars 2026 d'un capital global de 600 M$ en circulation (CUSIP No 87971MBC6) (les « billets »). Le prix de remboursement des billets sera calculé conformément à l'acte de fiducie applicable.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres.

