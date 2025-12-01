QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la publication de l'inventaire québécois des émissions des principaux contaminants atmosphériques en 2023 et leur évolution depuis 1990.

Cet inventaire, diffusé annuellement, est le résultat d'un vaste travail de compilation et d'analyse de données provenant de nombreuses sources. Il recense les émissions d'origine anthropique, c'est-à-dire causées par l'humain, par secteur d'activité depuis 1990. Il permet d'identifier les secteurs d'activité les plus influents afin de prévenir et de réduire les impacts liés à la présence de contaminants atmosphériques dans l'air ambiant responsables, entre autres, des pluies acides, du smog et de la pollution toxique. Il présente également un état de situation et une analyse de leur évolution, contribuant ainsi à informer la population et à orienter les stratégies, politiques et règlements en matière de qualité de l'air.

De façon générale, les émissions des principaux contaminants atmosphériques au Québec ont connu une baisse marquée depuis 1990. Cette diminution s'explique notamment par la mise en œuvre de mesures de contrôle des émissions, par l'amélioration de l'efficacité énergétique et des technologies et par le resserrement des lois et règlements.

Les émissions de particules totales et respirables ont toutefois augmenté. Cette hausse est principalement liée à l'augmentation des distances parcourues sur les routes non pavées.

Faits saillants :

Les contaminants considérés dans cet inventaire sont les composés organiques volatils, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, les particules totales, les particules respirables et les particules fines.

Les émissions de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, provenant principalement du secteur des transports, ont diminué, respectivement, de 55,5 % et de 60,1 % de 1990 à 2023.

Les émissions de composés organiques volatils, principalement issues de l'utilisation des peintures, des solvants, du secteur résidentiel, commercial et institutionnel et des transports, ont diminué de 44,9 % de 1990 à 2023.

Les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de 75,9 % de 1990 à 2023. Ces émissions sont principalement attribuables au secteur des minerais et des industries minérales, y compris les alumineries, la fonte et l'affinage de métaux non ferreux.

Les émissions de particules fines ont diminué de 27,4 %. Toutefois, les émissions de particules totales et de particules respirables ont augmenté, respectivement, de 56 % et de 31,3 % par rapport à leur niveau de 1990. Le secteur des poussières, y compris les poussières produites par les activités de construction et celles émises sur les routes non pavées et pavées, est le principal émetteur de particules totales, respirables et fines au Québec.

