Présence non déclarée de sulfites dans diverses vinaigrettes à salade à base de miel, de marques Miel Morand et Les Caprices d'Angéline, préparées et vendues par l'entreprise Miel Morand inc.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

03 déc, 2025, 15:51 ET

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Miel Morand inc., située au 510, rang Saint-Charles, à Saint-Thomas, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit

Marques

Allergène

Formats

Lot visé

« ORANGE »

Miel Morand

Sulfites

200 ml

250 ml

Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de sulfites

« BALSAMIQUE »

Miel Morand

Sulfites

200 ml

250 ml

Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de sulfites

« FRAMBOISE »

Miel Morand

Sulfites

200 ml

250 ml

Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de sulfites

Les Caprices d'Angéline

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la province de Québec ainsi que sur le site Web de l'entreprise. Ils étaient conditionnés dans une bouteille de verre. Les produits étaient vendus à la température ambiante.

Ils ont aussi été vendus en paniers cadeaux, avec d'autres produits qui ne sont pas visés par cette mise en garde.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5485

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

