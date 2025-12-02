Ouverture de la pêche sportive hivernale au lac Goth du 20 décembre 2025 au 31 mars 2026

SAGUENAY, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive au lac Goth (48° 17' 11'' N., 70° 41' 17' O.) situé dans la municipalité de Saint-Félix-d'Otis dans la zone de pêche 28.

La pêche hivernale sera permise du 20 décembre 2025 au 31 mars 2026 inclusivement . Les autres modalités, notamment les limites de prise, demeurent les mêmes que celles en vigueur dans le reste de la zone.

Tous les citoyens titulaires d'un permis de pêche valide peuvent accéder au lac Goth pour y pratiquer la pêche sportive hivernale. Les pêcheurs peuvent utiliser un maximum de cinq lignes sur ce plan d'eau, qu'il soit couvert de glace ou non. L'utilisation de poissons appâts est interdite.

Collaboration de la population

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463‑2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

