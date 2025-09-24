Québec soutient l'Agence Science-Presse pour préserver la culture scientifique jeunesse au Québec

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, annoncent un soutien financier de 856 479 $ à l'Agence Science-Presse, notamment pour maintenir au Québec les activités des Explorateurs, des Débrouillards et de Curium, détenues par les Publications BLD, ainsi que les emplois qui y sont liés.

Grâce à l'investissement gouvernemental, les Publications BLD pourront demeurer au Québec et poursuivre la publication de leurs trois magazines scientifiques destinés aux jeunes, en plus de développer de nouveaux outils pédagogiques.

L'organisme continuera également sa collaboration avec le Réseau Technoscience et l'Agence Science-Presse pour coordonner ses activités visant à favoriser l'acquisition de compétences en sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques chez la relève, et à encourager le développement des carrières dans ces domaines.

« Les trois magazines sont des piliers de notre écosystème scientifique jeunesse. En soutenant l'Agence Science-Presse, nous nous assurons de préserver au Québec une ressource essentielle qui stimule l'intérêt de nos jeunes pour les sciences et les technologies tout en leur ouvrant des perspectives de carrière dans un secteur d'avenir. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium éveillent la curiosité scientifique de nos jeunes et nourrissent leur soif de comprendre le monde. Je me réjouis de l'aide octroyée par notre gouvernement et de notre choix d'investir dans une relève allumée, confiante et bien outillée pour bâtir le Québec de demain. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'Agence Science-Presse est très reconnaissante de l'appui financier et de la collaboration du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et est fière d'avoir conclu cette transaction afin de garder Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium dans le giron de l'écosystème québécois de la culture scientifique. »

Josée Nadia Drouin, directrice générale de l'Agence Science-Presse

Le soutien financier provient de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI 2 ) et est octroyé par l'entremise du programme NovaScience.

) et est octroyé par l'entremise du programme NovaScience. Le magazine Les D ébrouillards a vu le jour en 1979 sous la forme d'une chronique scientifique pour les jeunes destinée aux journaux et diffusée par l'Agence Science-Presse. Cette chronique fut la prémisse du premier numéro du magazine Je-me-petit-débrouille , paru en 1982, qui deviendra, en 1992, Les D ébrouillards à l'attention des jeunes de 9 à 14 ans. Ensuite est né le mouvement éducatif Les Débrouillards, qui s'est internationalisé en 1987 dans plus d'une dizaine de pays. Enfin, le magazine Les Explorateurs pour les 6 à 10 ans s'est ajouté en 2001 et la revue Curium pour les 14 à 17 ans a vu le jour plus tard, soit en 2014.

a vu le jour en 1979 sous la forme d'une chronique scientifique pour les jeunes destinée aux journaux et diffusée par l'Agence Science-Presse. Cette chronique fut la prémisse du premier numéro du magazine , paru en 1982, qui deviendra, en 1992, à l'attention des jeunes de 9 à 14 ans. Ensuite est né le mouvement éducatif Les Débrouillards, qui s'est internationalisé en 1987 dans plus d'une dizaine de pays. Enfin, le magazine pour les 6 à 10 ans s'est ajouté en la revue pour les 14 à 17 ans a vu le jour plus tard, soit en 2014. En 1994, Bayard Canada , filiale de la société française Bayard média international, se joint à l'Agence Science-Presse et au Réseau Technoscience pour créer les Publications BLD en vue de coordonner l'ensemble des activités médias entourant la marque de commerce Les Débrouillards, soit les livres, les magazines, les sites Web, les réseaux sociaux, les séries télévisées, les chroniques, etc.

, filiale de la société française Bayard média international, se joint à l'Agence Science-Presse et au Réseau Technoscience pour créer les Publications BLD en vue de coordonner l'ensemble des activités médias entourant la marque de commerce Les Débrouillards, soit les livres, les magazines, les sites Web, les réseaux sociaux, les séries télévisées, les chroniques, etc. Le programme NovaScience soutient les organismes et les projets qui visent à développer la culture scientifique ainsi qu'à former et à encourager la relève en recherche et en innovation.

La SQRI2 représente des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, dans le but d'augmenter la prospérité de la population québécoise par l'innovation. Elle prévoit notamment 37,6 millions de dollars en vue de développer la culture scientifique et de l'innovation.

