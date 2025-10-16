Zone d'innovation Espace Aéro - L'expertise du Québec en aérospatiale attire une nouvelle entreprise

MIRABEL, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, était heureuse de participer aujourd'hui à l'annonce d'une collaboration entre Mitsubishi Heavy Industries RJ Aviation Group (MHIRJ) et L3Harris Technologies. Cette entente majeure vient renforcer un secteur stratégique pour le Québec : l'aérospatiale.

Pour répondre toujours plus efficacement aux besoins d'entretien des avions de transport régionaux CRJ, l'entreprise MHIRJ a choisi de transférer certaines de ses activités de maintenance de base et de soutien technique au Québec. Ce choix est motivé par l'expertise de pointe du secteur aérospatial québécois et la solidité de l'écosystème industriel. Les activités de maintenance de MHIRJ, qui étaient auparavant menées aux États-Unis, seront donc désormais réalisées à même les installations de L3Harris Technologies, situées à Mirabel.

Ce partenariat nécessitera au-delà de 30 emplois hautement spécialisés, combinant main-d'œuvre existante et nouvelles recrues, dans les installations de L3Harris Technologies et générera des retombées économiques estimées à plus de 8 millions de dollars dès la première année. Ces retombées seront aussi appelées à croître au fil des ans.

Ce partenariat d'avenir se concrétise au sein de la zone d'innovation Espace Aéro, réel moteur de développement dans le domaine. Avec cette zone d'innovation, le gouvernement s'engage à propulser le Québec comme véritable leader de l'aérospatiale à l'échelle internationale.

Citations :

« Dans le contexte actuel, cette entente témoigne de la capacité exceptionnelle du Québec à continuer d'attirer des investissements privés majeurs et des partenariats dans des secteurs stratégiques. C'est grâce à de telles collaborations entre les entreprises que notre écosystème aérospatial, parmi les plus dynamiques au monde, peut demeurer un vecteur de croissance, d'innovation et de prospérité pour l'ensemble des Québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« En élargissant ses activités de maintenance et de soutien technique au Québec, MHIRJ renforce stratégiquement le plus grand réseau régional de maintenance, réparation et révision au monde, en tirant parti de l'expertise du secteur aérospatial local. Cette décision stratégique d'implanter nos activités dans les installations de L3Harris Technologies à Mirabel améliore nos capacités de services. Notre réseau de centres de services fonctionnant au maximum de sa capacité, cette expansion nous aide à maintenir sa continuité, à offrir de la valeur ajoutée à nos clients et à répondre à la demande croissante en matière d'avions CRJ et de services après-vente. »

Ismail Mokabel, président et chef de l'exploitation de MHIRJ

« Cette collaboration reflète la solidité de notre partenariat de confiance et notre lien profond avec l'héritage du programme CRJ. Il est particulièrement significatif que les mêmes hangars qui ont produit le prototype CRJ900 soutiennent désormais son évolution continue grâce à cet important travail de modification. »

Jason Lambert, président aux renseignement, surveillance et reconnaissance de L3Harris Technologies

Faits saillants :

MHIRJ, spécialisée dans l'industrie de l'aviation civile régionale, est une filiale du groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries, actif dans les secteurs industriel, de l'énergie, des infrastructures intelligentes, de l'aérospatiale et de la défense.

L3Harris Technologies se spécialise dans les secteurs des télécommunications, de la défense et de l'aérospatiale. Ses installations situées à Mirabel constituent le centre d'excellence en matière de soutien des avions militaires au Canada.

Lancée en mai 2024, la zone d'innovation Espace Aéro vise à concentrer les efforts de recherche et d'innovation de l'industrie aérospatiale de façon à accélérer l'élaboration des technologies nécessaires à la décarbonation ainsi qu'à la sécurité et à l'autonomie de vol des avions.

