Des entreprises plus performantes dans toutes les régions du Québec - LE GROUPE MDMP INNOVE POUR AUGMENTER SA PRODUCTIVITÉ

SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et Investissement Québec annoncent des investissements totalisant 9 121 858 $ au Groupe MDMP, actif dans le secteur agroalimentaire et dont les usines sont situées en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Ces investissements permettront à l'entreprise d'accroître sa productivité en implantant de nouvelles infrastructures et en adoptant de nouvelles technologies innovantes. Avec ces outils, le traitement du homard et du crabe des neiges pourra se faire plus rapidement, avec moins d'interventions humaines, tout en conservant les plus hautes normes de qualité.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité des entreprises de différents secteurs, comme celui de l'agroalimentaire, pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés. Les retombées économiques ainsi générées pourront être réinvesties dans nos services publics, au bénéfice de la population québécoise.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance durable des entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture commerciales. L'aide gouvernementale appuie leur virage vers l'innovation et leur permet de s'adapter à la réalité de la concurrence d'aujourd'hui ainsi qu'aux exigences sociétales des consommateurs. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis heureuse que notre gouvernement appuie une entreprise d'ici pour augmenter sa productivité. L'agroalimentaire, c'est un secteur hautement stratégique, et le Groupe MDMP génère d'importantes retombées pour la Gaspésie et la Côte-Nord. L'entreprise innove et continue à investir pour croître, et c'est exactement ce que j'encourage toutes les entreprises à faire pour demeurer compétitives. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« La Gaspésie regorge de pêcheurs et de transformateurs dévoués au succès de leur industrie. Ce projet démontre qu'ils savent s'adapter au contexte changeant et aux impératifs du marché. Je salue la décision du gouvernement du Québec de soutenir leur croissance par l'entremise de cette aide financière. C'est toute la région de la Gaspésie qui en bénéficiera ultimement. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Depuis 1987, le Groupe MDMP a su diversifier ses produits et ses marchés pour atteindre le succès qu'il connaît actuellement. Avec l'initiative grand V, qui combine financement et accompagnement, Investissement Québec permet aux entreprises d'accélérer leur croissance en misant sur l'innovation et la modernisation des équipements. En soutenant ces projets, nous contribuons à la vitalité de l'industrie de la pêche et de l'économie régionale. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La collaboration entre le gouvernement du Québec, Investissement Québec et le Groupe MDMP illustre parfaitement la force du partenariat public-privé pour faire progresser notre industrie. Ces investissements viennent consolider la compétitivité du Québec sur les marchés internationaux et soutenir la vitalité économique de nos régions côtières. »

Jean-Marc Marcoux, président du Groupe MDMP

Faits saillants :

Fondé en 1987, le Groupe MDMP compte sept usines réparties en Gaspésie (Unipêche MDM, Cusimer, Poissonnerie Blanchette, Crustacés G. Roussy et Les crustacés de Gaspé) et sur la Côte-Nord (Poissonnerie du Havre et Poséidon « Les poissons et crustacés »).

L'aide financière comprend : un prêt de 4 762 943 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement; un prêt de 2 482 786 $ puisé à même les fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative grand V; une subvention de 1 876 129 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) provenant du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales.

Avec ce projet, d'une valeur de plus de 24,5 millions de dollars, l'entreprise implantera des viviers sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent et ajoutera deux chaînes de transformation du homard et du crabe des neiges en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Les nouveaux viviers seront munis d'équipements technologiques d'aération et d'oxygénation innovateurs ainsi que de systèmes de circulation de l'eau.

Ce projet engendrera des retombées pour cinq des sept usines du Groupe MDMP qui font de la transformation de produits marins : Unipêche MDM, Cusimer, Les crustacés de Gaspé, Poissonnerie du Havre et Poséidon « Les poissons et crustacés ».

Pour propulser le développement d'un secteur prospère et durable, l'innovation constitue un levier de premier plan. C'est un moteur pour renforcer la compétitivité des entreprises, créer de la valeur dans l'économie et répondre aux attentes des consommateurs en matière d'environnement et de santé. C'est pour cette raison que l'innovation est mise de l'avant dans la nouvelle Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.

