Création du Fonds Impulsion - Le gouvernement du Québec investit dans les entreprises technologiques innovantes

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, et la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, annoncent la création du Fonds Impulsion. Doté d'une enveloppe d'environ 200 millions de dollars, il permettra de soutenir les entreprises technologiques québécoises innovantes à fort potentiel de croissance dès les premières étapes de leur développement.

Ce fonds s'inscrit dans la continuité du programme Impulsion PME, qui a su démontrer sa portée sur l'écosystème entrepreneurial québécois en appuyant plus de 60 jeunes entreprises technologiques partout à travers la province au cours des dernières années.

Le Fonds Impulsion offrira un soutien financier et stratégique encore plus ambitieux aux entreprises technologiques, durables et innovantes de demain. Par ailleurs, des incubateurs, des accélérateurs et des regroupements sectoriels de recherche industrielle permettront d'aiguiller Investissement Québec dans la sélection rigoureuse des entreprises. L'objectif : s'assurer que ces dernières sont bien accompagnées par des organismes spécialisés et qu'elles sont financées par des investisseurs à valeur ajoutée. C'est Investissement Québec qui analysera les dossiers ainsi recommandés afin de cibler les meilleurs investissements.

« Avec ce fonds, on dit : "Allez-y, innovez, pensez autrement, propulsez vos idées : le gouvernement est là pour vous appuyer!". En investissant encore mieux dans le développement des jeunes entreprises technologiques en croissance, notre gouvernement leur permettra de continuer de prendre de l'ampleur plus rapidement. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Active dans le secteur du capital de risque depuis maintenant dix ans, Investissement Québec est fière de se voir confier la gestion du nouveau Fonds Impulsion par le gouvernement du Québec. Ce fonds de 200 millions de dollars jouera un rôle stratégique en appuyant les jeunes entreprises technologiques québécoises dès les premières étapes de leur développement. En comblant un besoin crucial de financement en amorçage et en préamorçage, nous contribuons à soutenir l'innovation, la croissance et la compétitivité de notre économie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Administré sous forme de société en commandite par Investissement Québec, le nouveau fonds offrira une meilleure prévisibilité aux entrepreneurs et aux investisseurs en ayant une période d'investissement prévue minimale de quatre ans. Sa structure juridique est mieux adaptée à la gestion d'un portefeuille de fonds de capital de risque.

Le Fonds Impulsion a été créé à partir des enveloppes d'investissement du programme Impulsion PME et d'un montant additionnel de 50 millions de dollars provenant de l'enveloppe de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027 et annoncé dans le Plan budgétaire du Québec 2025-2026.

) 2022-2027 et annoncé dans le Plan budgétaire du Québec 2025-2026. Il correspond à plusieurs objectifs de la SQRI 2 , soit : appuyer la croissance des entreprises en stimulant les investissements; créer un environnement favorable au développement de l'innovation; soutenir les investissements et la commercialisation des innovations en entreprise; miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants; connecter tous les acteurs et les actrices du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation, dans l'ensemble du territoire québécois.

