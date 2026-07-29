Québec lance des travaux de modernisation de la sécurité incendie

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annonce le lancement des travaux de modernisation du modèle québécois de sécurité incendie afin qu'il réponde davantage aux réalités actuelles et futures. Québec prend ainsi en compte les recommandations issues du chantier collectif sur la sécurité incendie, amorcé en 2024.

Ce chantier s'articule autour de trois axes prioritaires : l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention en sécurité incendie, la révision de la Loi sur la sécurité incendie et la redéfinition de l'écosystème de formation. L'objectif est de donner aux pompiers et pompières et aux services de sécurité incendie les outils pour agir en amont avant qu'un incendie ne se déclare. Une formation mieux harmonisée partout au Québec permettra aussi de maintenir les compétences et de développer l'expertise, peu importe la taille du service.

Citation :

« Je tiens à remercier les gens du milieu qui ont participé à nos consultations. Ils nous l'ont dit clairement : les incendies auxquels on fait face aujourd'hui sont de plus en plus complexes, et ça prend des changements profonds pour mieux protéger la population et les intervenants. C'est pour ça qu'on s'engage à revoir la loi, à revoir l'organisation des services et à soutenir la professionnalisation du domaine. Mais avant tout, on veut valoriser les compétences, la collaboration et l'expertise sur le terrain. C'est avec ça qu'on sauve des vies. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Des journées d'échanges thématiques réunissant 27 organisations du secteur de la sécurité incendie se sont tenues les 17 et 18 septembre 2025, à Québec. Des représentants et représentantes du monde municipal, de MRC, de services de sécurité incendie, d'associations professionnelles, d'établissements d'enseignement et de ministères y ont pris part.

21 mémoires ont été déposés dans le cadre du chantier collectif sur la sécurité incendie, et une consultation publique a été menée du 17 juin au 1 er octobre 2024.

octobre 2024. Un état des lieux sur la sécurité incendie au Québec a été publié en juin 2024.

Lien connexe :

La sécurité incendie au Québec - État des lieux

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securiteinterieureqc

x.com/SecInterieureQC

instagram.com/securiteinterieure_qc

SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064,[email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]