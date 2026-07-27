Plus de 380 000 $ en saisies majeures dans les établissements de détention du Québec en juin 2026

QUÉBEC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les efforts des Services correctionnels portent leurs fruits dans la lutte contre la contrebande d'objets prohibés à l'intérieur des établissements de détention du Québec. Au cours du mois de juin, ce sont des produits du tabac, des stupéfiants et des cellulaires d'une valeur institutionnelle estimée à 380 415 $, ainsi que des accessoires de fumeur et de téléphonie mobile qui ont été récupérés par les membres du personnel dans le cadre de cinq saisies majeures.

Établissement de détention Nombre de saisies majeures Valeur institutionnelle Hull 1 62 000 $ Québec 2 125 715 $ Trois-Rivières 2 192 700 $ TOTAL 5 380 415 $

L'une d'elles est le résultat de l'opération spéciale de fouille « Mainmise » menée le 17 juin 2026 à l'établissement de détention de Québec, avec la collaboration de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Québec. Le personnel de l'établissement, dont les membres de l'équipe correctionnelle d'intervention d'urgence et leurs collègues de la Direction du renseignement, ont mené les recherches qui ont donné lieu à une collecte d'objets prohibés évaluée à près de 69 000 $ et d'informations d'une valeur inestimable.

La compétence et le professionnalisme du personnel carcéral constituent les assises de la lutte à la contrebande en milieu carcéral. Le travail d'équipe, combiné à l'utilisation d'équipement matériel et technologique ainsi que l'application de stratégies adaptées permet d'accroître la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

La majorité des saisies majeures découlent de la récupération rapide de colis transportés par drone avant qu'ils n'entrent à l'intérieur des murs.

Des prises de possession d'objets prohibés sont aussi effectuées régulièrement par le personnel carcéral, soit lors de rondes, d'inspections des cours, de fouilles des personnes incarcérées à l'admission, de fouilles des lieux, etc.

Une série de mesures technologiques est mise en œuvre pour lutter contre la livraison d'objets prohibés par drone et faciliter les activités de fouille par les agents et agentes des services correctionnels, dont une nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants et des appareils de détection de téléphones cellulaires.

Depuis l'annonce d'investissements majeurs en octobre 2023, le ministère de la Sécurité intérieure a déployé des fenêtres sécurisées, des détecteurs à balayage corporel et des postes de fouille pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securiteinterieureqc

x.com/SecInterieureQC

instagram.com/securiteinterieure_qc

SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]