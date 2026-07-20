Incendies de forêt - Levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de la Sécurité intérieure lèvera totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 20 juillet, à 12 h. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). La mesure était en vigueur depuis le 13 juillet dernier.

Bilan provincial

Présentement au Québec, 10 incendies de forêt sont en activité en zone de protection intensive (ZPI) et 136 feux sont actifs en zone nordique (ZN). Depuis le début de la saison de protection, 336 incendies ont touché 124 417,9 hectares (ha) de forêt enZPI, et 278 feux ont touché 600 178,3 ha en zone nordique.

Pour obtenir des renseignements sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU, Siège social : Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271