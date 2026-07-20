Incendies de forêt - Levée totale de l'interdiction de circuler en forêt et d'accéder à celle‑ci

QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de la Sécurité intérieure (MSI) lève l'interdiction de circuler en forêt et d'accéder à celle-ci sur le territoire qui était visé par cette mesure. Cette décision prend effet le 20 juillet 2026, à 12 h.

Cette décision a été prise de concert avec la structure de coordination gouvernementale en sécurité civile et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), à la suite des interventions menées par cette dernière pour combattre les incendies et en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans le secteur.

Le MSI tient à rappeler à la population que des opérations d'extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s'appliquait l'interdiction de circuler en forêt et d'accéder à celle‑ci. Il est donc recommandé d'éviter ces territoires. En cette période de vacances estivales, la plus grande prudence est de mise pour éviter d'allumer des feux lorsqu'on est en forêt ou tout près. La collaboration de tous est essentielle.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU .

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU : Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271