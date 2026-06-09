Un appui du gouvernement à la Communauté métropolitaine de Montréal pour mieux faire face aux risques d'inondation

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent qu'une somme de 2 430 000 $ a été accordée à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin de soutenir les organismes municipaux dans leurs actions ayant pour but d'accroître la résilience des collectivités riveraines du territoire métropolitain.

Concrètement, le projet vise à développer une approche harmonisée à l'échelle du territoire métropolitain en matière d'évaluation des risques d'inondation. Celle-ci permettra notamment de mieux comprendre le niveau de vulnérabilité des communautés et de cibler les dommages auxquels elles sont exposées. Le projet prévoit également l'identification et l'analyse de solutions d'adaptation concertées pour les territoires des MRC de Roussillon, de Vaudreuil-Soulanges, des Moulins, de L'Assomption et de Thérèse-De Blainville, lesquels sont particulièrement touchés par les inondations année après année.

Citations :

« Mieux comprendre les risques d'inondation et agir de façon concertée, c'est essentiel pour protéger nos communautés. Pour les citoyens des secteurs les plus exposés, c'est un message clair qu'ils ne sont pas seuls et que des solutions durables seront développées. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et exigent que nous travaillions autrement. En soutenant la CMM, notre gouvernement se donne les moyens d'agir en amont, de mieux protéger les citoyens et de renforcer la résilience de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'aide financière accordée par le gouvernement du Québec représente une reconnaissance de l'expertise développée par la CMM en matière de gestion des risques d'inondation et de son rôle clé auprès des municipalités. Ce soutien permettra d'accélérer la réalisation des analyses requises et de réduire les coûts pour nos 14 MRC et agglomérations, et appuiera l'élaboration des plans locaux de gestion des risques d'inondation, qui permettent d'assurer la résilience de nos communautés. »

Soraya Martinez Ferrada, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de Montréal

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux des bureaux de projets - Inondations.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746