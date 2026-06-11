/C O R R E C T I O N -- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/

Dans le communiqué Un million de dollars pour développer des projets dans la Chaudière-Appalaches, diffusé le 11-Jun-2026 par Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Un million de dollars pour développer des projets dans la Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Afin de poursuivre les actions visant à renforcer le dynamisme et l'attractivité des régions du Québec, le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, lance officiellement un appel de projets dans le cadre du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité (FRR).

Une enveloppe totale pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars est rendue disponible dans le cadre de cet appel de projets. Les initiatives soumises devront s'inscrire dans une des thématiques ciblées, à savoir l'attractivité et l'établissement durable. Les projets doivent en outre répondre aux priorités déterminées par les élus et les partenaires liés au développement de la région.

Par cet appel de projets, le gouvernement souhaite soutenir des initiatives qui rendent les milieux de vie plus attrayants et dynamiques. En améliorant l'accès aux loisirs, à la culture, aux sports et au plein air, les projets choisis contribueront à attirer et à retenir les familles, à favoriser l'épanouissement des jeunes et à renforcer la vitalité culturelle de la région.

Citations

« Dans un contexte où les régions doivent se démarquer et répondre aux attentes des familles, il est essentiel de pouvoir compter sur des initiatives qui rehaussent véritablement les milieux de vie. C'est exactement ce que notre gouvernement propose avec cet appel de projets pour assurer l'attractivité et l'établissement durable des communautés. Il permettra aux acteurs du territoire de se mobiliser autour de solutions qui reflètent leurs réalités et leurs priorités, que ce soit en matière de loisirs, de culture ou de qualité des infrastructures. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Dans la Chaudière-Appalaches, on sait à quel point la qualité des milieux de vie joue un rôle déterminant pour les familles qui choisissent de s'y établir. Cet appel de projets vient appuyer des initiatives qui enrichissent concrètement le quotidien des citoyens, que ce soit par les loisirs, la culture ou les espaces de rassemblement. C'est ce qui permet à une région de grandir, de retenir les familles et de continuer à se développer à son image. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

« Cet appel de projets représente une occasion importante de soutenir des initiatives structurantes à portée régionale en Chaudière-Appalaches. Les projets retenus permettront de renforcer l'attractivité de nos milieux de vie, d'améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens et de générer des retombées durables pour l'ensemble de la région. »

Daniel Turcotte, maire de Val-Alain, préfet de la MRC de Lotbinière et président du comité régional de sélection de projets

Faits saillants :

Les organismes admissibles ont jusqu'au 27 août 2026 pour soumettre leur demande d'aide financière sur le site Web du volet 1.

La priorité ciblée par l'appel de projets est de favoriser des milieux de vie inclusifs, attrayants et dynamiques où les membres de la communauté peuvent s'épanouir, en maintenant et en développant des services de proximité et en créant des environnements favorables à la santé. Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs, en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.



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Une version antérieure de ce communiqué indiquait par erreur que les organismes admissibles ont jusqu'au 10 juillet 2026, alors qu'elles ont jusqu'au 27 août.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]