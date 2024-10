Québec est fier d'investir 24,58 M$ pour promouvoir l'utilisation du bois dans la construction

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, sont fiers d'annoncer leur soutien financier à des projets qui mettent en valeur l'utilisation du bois dans la construction. Preuve de l'importance de la filière forestière au Québec, une somme additionnelle de 24,58 M$ est allouée pour encourager les promoteurs à utiliser le bois dans leurs projets, un matériau local et de qualité. Le total des investissements gouvernementaux dans cet objectif s'élève maintenant à près de 40 M$ depuis 2021.

La ministre Blanchette Vézina a d'ailleurs fait cette annonce lors de sa participation, à Québec, à la première pelletée de terre du projet Laforest-Québec, qui proposera 358 nouveaux logements.

Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est prometteur dans la construction de bâtiments. Le bois est une ressource durable et renouvelable qui nécessite moins d'énergie à l'étape de sa transformation que les autres matériaux. De plus, son utilisation dans la construction contribue à la séquestration du carbone durant toute la durée de vie du bâtiment.

En encourageant l'utilisation du bois dans la construction, le gouvernement vient renouveler son appui à la filière forestière au Québec.

Citations :

« Je suis très heureuse d'encourager les promoteurs qui favorisent l'utilisation du bois dans la construction. Ce faisant, nous réduisons l'empreinte environnementale des bâtiments et nous reconnaissons le rôle essentiel que joue le secteur forestier dans la décarbonation de notre économie. Le bois québécois est aussi reconnu pour sa noblesse et sa qualité, et nous sommes fiers de le voir ainsi contribuer à la beauté de nos villes et de nos municipalités. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je salue la reconduction de ce programme, qui s'inscrit directement dans les objectifs du Plan pour une économie verte 2030 pour la décarbonation de nos bâtiments. Le bois étant une source renouvelable et recyclable, son utilisation dans la construction est un moyen efficace de réduire les émissions de GES, surtout lorsqu'il remplace des matériaux dont l'empreinte carbone est plus élevée. Ainsi, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un parc immobilier où la sobriété carbone est au cœur de chaque projet. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Laurentides

Faits saillants :

Une aide financière pouvant aller jusqu'à 2,5 M$ peut maintenant être accordée pour les bâtiments de cinq étages et plus présentant un potentiel de réduction des GES de plus de 50 %.

Lancé en 2021, le Programme d'innovation en construction bois (PICB) a déjà permis de financer 31 projets novateurs, en date du 31 mars 2024. Depuis le 1 er avril 2023, 9 projets ont notamment été retenus, à travers le Québec, dans le cadre du volet « Solution innovante en bois » du Programme ( voir annexe ). Le PICB, conjointement avec le Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois qui l'a précédé, a soutenu 67 projets touchant la construction résidentielle des bâtiments multifamiliaux et la construction non résidentielle des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que des infrastructures pour des investissements totaux de 818 M$. L'achèvement de 36 projets (sur 67) a déjà permis d'éviter 14 388 t éq. CO 2 .

avril 2023, 9 projets ont notamment été retenus, à travers le Québec, dans le cadre du volet « Solution innovante en bois » du Programme ( ). Le PICB, conjointement avec le Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois qui l'a précédé, a soutenu 67 projets touchant la construction résidentielle des bâtiments multifamiliaux et la construction non résidentielle des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que des infrastructures pour des investissements totaux de 818 M$. L'achèvement de 36 projets (sur 67) a déjà permis d'éviter 14 388 t éq. CO . Le Programme d'innovation en construction bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'inscrit dans l'objectif 10 de la Politique d'intégration du bois dans la construction.

Le financement du PICB découle de l'action R3-090 du plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Sources : Frédérik Pesenti Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 418 254-5289 Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

ANNEXE

LISTE DES PROJETS APPROUVÉS, DEPUIS LE 1er AVRIL 2023, LIÉS AU VOLET « SOLUTION INNOVANTE EN BOIS » DU PROGRAMME D'INNOVATION EN CONSTRUCTION BOIS (PICB)

Entreprise/organisation Description du projet Ville (région) Aide financière maximale prévue Innovation et développement économique Trois-Rivières Bâtiment industriel multiusage en gros bois d'œuvre sur deux étages Trois-Rivières (Mauricie) 705 000 $ Laforest inc. Construction du 13e étage de deux tours d'un bâtiment en bois et utilisation d'une composition de murs extérieurs préfabriqués en ossature légère en bois pour l'ensemble des 13 étages Québec (Capitale-Nationale) 1 000 000 $ Ville de Mont-Laurier Construction d'une bibliothèque en structure de bois réciproque et construite de manière modulaire Mont-Laurier (Laurentides) 1 000 000 $ Centre d'Art Battat Réfection et agrandissement d'un bâtiment industriel de quatre étages en gros bois d'œuvre Montréal (Montréal) 1 000 000 $ Ville de Montréal Intégration d'une toiture en bois et autres éléments combustibles dans une bibliothèque de quatre étages Montréal (Montréal) 565 007 $ Helisis Construction multirésidentielle de six étages optimisant la reproductibilité, la structure bois-béton, la performance acoustique et l'enveloppe du bâtiment Montréal (Montréal) 1 000 000 $ Ville de Candiac Construction d'un nouveau garage municipal en gros bois d'œuvre avec toiture végétalisée Candiac (Montérégie) 962 786 $ LOGISCO 5e phase du site KOS de LOGISCO, soit un bâtiment multirésidentiel de six étages en ossature légère préfabriquée et présentant des avancées sur le plan des performances acoustiques Québec (Capitale-Nationale) 1 000 000 $ 10730238 Canada inc. Construction d'un immeuble de six étages ainsi que de deux niveaux sous-terrain présentant des innovations en termes d'insonorisation et de composition hybride CLT-bois ossature légère Gatineau (Outaouais) 966 260 $ Total : 8 199 053 $

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts